في يومه العالمي.. كيف تحمي نفسك من مرض الروماتيزم؟

يصادف اليوم 23 أكتوبر اليوم العالمي لـ الروماتيزم و يعتبر من أكثر الأمراض شيوعا و أنتشارا بين الكثير من الأشخاص و بالأخص كبار السن، و تعد حماية المفاصل هي استراتيجية مجربة لمساعدتك على إدارة آلام التهاب المفاصل الروماتويدي وأداء الأنشطة اليومية بسهولة أكبر.

لا تستطيع المفاصل المصابة بـ الروماتيزم أن تتحمل نفس القدر من الإجهاد الذي تتحمله المفاصل السليمة، يمكن أن تكون حركات الدفع أو السحب أو الالتواء مؤلمة، فهناك طرق يمكنك تجنب إجهاد المفاصل دون داع.

كيف تحمي نفسك من مرض الروماتيزم؟

-احترم ألمك

إذا تسبب نشاط ما في آلام المفاصل ، فغيّر طريقة قيامك بهذا النشاط، يمكن أن يؤدي الاستمرار في النشاط على الرغم من الألم إلى تلف مفصلك، يمكن أن يؤدي التخلي عن النشاط تمامًا إلى تصلب المفاصل نتيجة قلة الاستخدام.

كإرشادات عامة ، إذا استمر الألم لمدة ساعة واحدة بعد القيام بنشاط ما ، ففكر في تغيير طريقة القيام بذلك. على سبيل المثال:

خذ فترات راحة.

استخدم أدوات تكيفية.

بدّل بين الجلوس والتمدد وأنشطة خفيفة ومتوسطة على مدار اليوم.

إذا كان لديك ألم في قدميك ، ارتدِ أحذية مناسبة.

اسأل طبيبك أو معالجك المهني عن توصيات محددة.

-اختر أقوى مفصل للوظيفة

المفاصل الكبيرة أقوى من المفاصل الصغيرة. احفظ مفاصلك الأصغر والأضعف للوظائف المحددة التي لا يمكن لغيرهم إنجازها ، وفضل المفاصل الكبيرة عندما يكون ذلك ممكنًا.

على سبيل المثال:

احمل الأشياء مع راحة يدك ، ووزع الوزن بالتساوي على ساعدك.

احمل حقيبتك أو الحقيبة على كتفك بدلًا من إمساكها بيدك، إذا كان كتفك مؤلمًا فاستخدم حقيبة ظهر.

حرك الأشياء على طول منضدة أو طاولة عمل بدلاً من رفعها.

استخدم عضلات فخذيك للنهوض من على كرسي بدلًا من الدفع بيديك.

احتفظ بأصابعك بأكبر قدر ممكن من العمل. حاول:

تجنب حركات القرص أو الإمساك لفترات طويلة، استخدم قوة أقل لحمل الأدوات أو المعدات.

ضع يديك منبسطة ومفتوحة بدلاً من قبضة اليد الضيقة.

اسأل طبيبك أو معالجك المهني عن استخدام أجهزة مصممة خصيصًا للمساعدة في نشر القوة في راحة يدك أو ذراعك.

-استخدم ميكانيكا الجسم الجيدة

إذا قمت بوضع نفسك بشكل صحيح واستخدمت العضلات الأنسب لمهمة ما ، يمكنك تقليل الضغط الواقع على مفاصلك.

تسمح لك ميكانيكا الجسم المناسبة باستخدام جسمك بشكل أكثر كفاءة. حاول:

احمل أشياء ثقيلة بالقرب من صدرك ، لدعم الوزن على ساعديك، أبقِ مرفقيك قريبين من جسمك.

التقط الأشياء من الأرض عن طريق ثني الركبتين والوركين أولاً والانحناء لأسفل أو الجلوس على كرسي والانحناء.

تجنب الالتواء والوضع غير المناسب ، مثل الوصول إلى أشياء في المقعد الخلفي للسيارة من المقعد الأمامي.

أبق يديك تحت وضعي "الساعة 3" و "9" على عجلة القيادة أثناء القيادة.

استخدم عضلات بطنك لمساعدتك على التدحرج عند النهوض من السرير.

يمكن أيضًا أن يؤدي ترتيب منطقة عملك بحكمة إلى إحداث فرق كبير:

في حين يجلس.. تأكد من حصولك على دعم جيد للظهر والقدم، يجب أن تكون ساعديك وأعلى ساقيك مدعومين جيدًا ، بحيث تكون مستوية مع الأرض، قد ترغب في رفع مقعدك لتسهيل النهوض منه.

للكتابة أو القراءة... إذا كنت تكتب على لوحة مفاتيح لفترات طويلة ولم يكن كرسيك بذراعين ، ففكر في استخدام دعامات المعصم أو الساعد، سطح عمل بزاوية للقراءة والكتابة أسهل على رقبتك.

أثناء الوقوف... يجب أن يتيح لك ارتفاع سطح العمل العمل بشكل مريح دون انحناء.

استمر في التحرك

لا تعطِ مفاصلك الفرصة لتصبح متيبسة اجعلها تتحرك جرب هذه النصائح:

عند الكتابة أو القيام بالأعمال اليدوية ، حرر قبضتك كل 10 إلى 15 دقيقة ، أو عندما تشعر يدك بالتعب.

إذا كنت تعمل على جهاز كمبيوتر ، فقم بمد اليد والإبهام لمدة 10 ثوانٍ كل ساعة لتخفيف تلك المفاصل.

في الرحلات الطويلة بالسيارة ، خذ فترات راحة كل ساعة أو ساعتين حتى تتمكن من الخروج والتمدد.

على متن الطائرات ، اختر مقاعد الممر ، حتى تتمكن من تحريك ساقيك بسهولة أكبر.

عند القيام بمهام متكررة ، قم بتغيير وضع جسمك كل 20 إلى 40 دقيقة.

يمكن أن يساعد تنظيم وقتك ومهامك في التخلص من الخطوات التي تجهد مفاصلك. حاول:

احتفظ بالإمدادات في متناول اليد ، بين مستوى العين ومستوى الورك.

تخلص من الفوضى لتوفير الوقت والطاقة في العثور على العناصر التي تحتاجها.

تجنب التسرع ، حيث يمكن أن يزيد التوتر والألم.

تقليل وزن الجسم الزائد

يضع الوزن الزائد ضغطًا على جسمك ، وخاصة أسفل الظهر والوركين والركبتين والكاحلين، يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل الألم وزيادة طاقتك.

المصدر: mayoclinic