مميزات قوية من واتساب جولد تنافس الإصدارات المعدلة

تتفوق مميزات واتساب جولد، على الإصدار الرسمي من تطبيق الدردشة واتساب، حيث توفر مميزات واتساب جولد خصائص رائعة لا توجد في غيره من الإصدارات المعدلة المعروفة، إلى جانب المزايا التي يتيحها تطبيق المراسلة الأصلي المملوك لشركة فيسبوك.



مميزات واتس جولد

يمتاز تطبيق واتساب جولد Whatsapp Gold، بميزات استحوذت على اهتمام العديد من المستخدمين حول العالم مثل إمكانية إخفاء وقت الظهور وعلامات القراءة الخاصة بالمحادثات، إلى جانب تحديد وقت الإخفاء بالتاريخ والوقت المضبوط مسبقا في ميزة القصص، إلى جانب إخفاء الوسائط من الصور والفيديو، وإمكانية حفظ المحادثة في ملف مضغوط والرجوع إليها في أى وقت.

ويتمتع تطبيق واتساب جولد Whatsapp Gold، بالعديد من المميزات الرائعة مثل ميزة مشاهدة حالة الأصدقاء دون علمهم، والتي يمكنك تفعيلها من خلال النقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى الصفحة الرئيسية بـ واتساب جولد، ثم النقر على خيار الإعدادات من القائمة المنسدلة واختيار خيار إخفاء أنك شاهدت الحالة.



وإلى جانب المزايا التي يتيحها تطبيق المراسلة الأصلى، يقدم لك تطبيق واتساب جولد ميزات إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، بالإضافة إلى ميزة انتظار المكالمات، للرد على على اتصال هاتفي وارد بدلا من إنهاء المكالمة النشطة.



ويتيح واتساب جولد ميزة عظيمة لا تتوفر في التطبيقات المنافسة، والتي تتيح لمستخدمي هواتف أندرويد مشاهدة جميع الرسائل المحذوفة من قبل المرسل في اي وقت.



ومن بين المميزات الرائعة التي يقدمها واتساب جولد، هي إمكانية وضع كلمة سرية لكل دردشة من محادثات على التطبيق، وميزة الوضع الداكن لتخفيف من حدة إضاءة الجهاز للحفاظ على العينين.