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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتظرها.. 5 ميزات عظيمة قادمة إلى واتسآب قريبا

واتسآب
واتسآب

تعمل واتسآب WhatsApp، منصة الدردشة المملوكة لشركة فيسبوك Facebook، على بعض الميزات الجديدة التي سيتم طرحها في المستقبل القريب، إليك نظرة على 5 خصائص جديدة يعمل عليها مطورو تطبيق الدردشة الأشهر، التي رصدها موقع WabetaInfo داخل الإصدارات التجريبية "بيتا".


1. أزرار تحرير الوسائط:


وبحسب ما ذكره "moneycontrol"، يختبر واتسآب زري التراجع Undo وتم Done أثناء تحرير محتوى الوسائط على النظام الأساسي، وفي المستقبل عند تعديل صورة أو مقطع فيديو على واتسآب، ستحصل على خيار إضافي "للتراجع" إذا لم تكن راضيًا عن تعديلاتك، وزر "تم" للتأكيد ​​على التعديلات التي أجريتها.

 

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2. نسخ صورة الملصق:

تختبر خدمة واتسآب ميزة آخرى لنسخة الويب التابعة لها WhatsApp Web، كما يوحي الاسم ستسمح الميزة القادمة  للمستخدمين بتحويل الملصقات إلى صورة، حيث يمكنك تمرير الماوس فوق أحد الملصقات ومشاهدة خيار "نسخ صورة الملصق Copy Sticker Image"، وفيما بعد يمكنك مشاركة الصورة على الدردشات الأخرى ولكن للأسف لا يمكنك حفظها على سطح المكتب.

3. شريط التحكم لمقاطع الفيديو في وضع صورة داخل صورة:

تتيح لك ميزة "صورة داخل صورة Picture-in-Picture" مشاهدة مقطع فيديو في نافذة عائمة داخل الدردشة، دون الحاجة إلى الخروج من الدردشة، وفي الوقت الحالي يقوم بإعادة تصميم هذه الميزة وإضافة شريط تحكم جديد يتيح لك إيقاف الفيديو مؤقتًا أو تشغيله أو إغلاقه، تجدر الإشارة إلى أنه ليست كل مقاطع الفيديو تدعم خاصية صورة داخل صورة على واتسآب، فقط حاليا تدعم الميزة مقاطع فيديو فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram ويوتيوب YouTube ومقاطع الفيديو القابلة للدفق يمكن سحبها إلى الجانب في نافذة عائمة.


4. إشعارات رد الفعل:


على غرار فيسبوك وتويتر، يعمل واتسآب على ميزة مماثلة لردود فعل الرسائل، والتي تتيح لك الرد على رسالة باستخدام رمز تعبيري أو ملصق أو GIF، والآن، تعمل الشركة على خيار للسماح للمستخدمين بمعرفة متى يتفاعل شخص ما مع رسالتهم، ويمكنك التحكم في هذا في إعدادات الإشعارات وإيقاف تشغيل إشعارات الرد  إذا كنت لا ترغب في استخدامها.


5. إعدادات خصوصية ملف التعريف الجديدة:

ستتيح لك إعدادات واتسآب الجديدة التحكم في من يمكنه عرض حالة آخر ظهور لك وصورة ملف التعريف وقسم حول، ومن خلال الإعدادات، يمكنك الاختيار بين “الجميع” و “جهات اتصالي” و “جهات اتصالي باستثناء” و “لا أحد”.

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