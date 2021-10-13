سياسيون مُجبرون على استخدام هذه الميزة في الواتساب

أُجبر السياسيون من الوزراء وموظفي الخدمة المدنية ببريطانيا، على استخدام ميزة واتساب WhatsApp الأحدث للحذف التلقائي.

ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن الوزراء وموظفي الخدمة المدنية في المملكة المتحدة، مجبرون على تعيين محادثات الرسائل الفورية بتطبيق واتساب على ميزة الحذف التلقائي بموجب سياسة جديدة.

سياسة مجلس الوزراء تلزم الوزراء بحذف الرسائل الفورية



وفي جلسة استماع للمحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء الماضي، تم الكشف عن أن "سياسة الاحتفاظ بالمعلومات والسجلات وتدميرها" لمكتب مجلس الوزراء، والتي تم الكشف عنها للمراجعة القضائية بناءا على طلب Citizens وهي منظمة غير ربحية مسجلة كشركة محدودة في المملكة المتحدة، والتي تلزم المسؤولين بحذف المحادثات الفورية.



وتنص السياسة على أنه: "يتم توفير المراسلة الفورية لجميع الموظفين ويجب استخدامها بدلاً من البريد الإلكتروني للاتصالات الروتينية حيث لا توجد حاجة للاحتفاظ بسجل للاتصالات".

موضحة أنه يجب إيقاف تشغيل محفوظات الرسائل الفورية في الدردشات الفردية والجماعية على واتساب، ولا يجب الاحتفاظ بها بمجرد انتهاء الجلسة، إذا كان محتوى الرسالة الفورية مطلوبًا للسجل، فيجب إنشاء ملاحظة للسجل وحفظ محتوى الرسالة في ذلك.

وكشفت وثائق أخرى عن حظر استخدام الوزراء والموظفين المدنيين للهواتف الشخصية والبريد الإلكتروني وواتساب في بريطانيا.



ويأتي التحدي القانوني الجديد، وسط مخاوف من استخدام تطبيقات المراسلة مثل واتساب WhatsApp و سيجنال Signal، اللذين يحتويان على خيار رسائل مختفية، لتجنب التدقيق في عمليات صنع القرار، بما في ذلك القضايا المهمة بالدولة والتي منها استجابة الحكومة لفيروس كورونا.

وكان تطبيق التراسل الفوري واتساب، قد أضاف خلال العام الماضي، ميزة الرسائل المختفية، والتي تتيح لمستخدميه إرسال رسائل تختفي بعد سبعة أيام من إرسالها، وخلال العام الجاري، أضافت ميزة أخرى تمكن المستخدمين من إرسال رسائل ذاتية الاختفاء والتي تسم للمستخدمين بإرسال رسائل مختفية يتم حذفها تلقائيا بمجرد رؤية الطرف الآخر لها.