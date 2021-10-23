استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، بالأسواق وبحسب بورصة الدواجن المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.



ووفقا لما أعلنته بورصة الدواجن وينشر تفاصيلها " صدي البلد"، فإن أسعار الدواجن اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، سجلت 40 جنيها لكيلو دواجن الساسو و29 جنيها لكيلو الأوراك .



وبلغ سعر كيلو البانيه 60 جنيها، وأسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار الدجاج البلدي 35 جنيها للكيلو.



وسجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، من بينها اسعار الكتاكيت اليوم بين 8 و10 جنيهات، أما أسعار الرومي اليوم 50 جنيها للكيلو في السوق المحلية.

وعلى سياق متصل استقرت اسعار البط اليوم عند 45 جنيها للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط



واستقر طبق البيض فى الأسواق المحلية، حيث سجل 37 و38 جنيها من أسعار المزارع، على أن يباع بالمحلات بربح يتراوح بين 2 و3 جنيهات، لتتراوح أسعار البيض الأبيض اليوم بين 40 و42 جنيها للطبق.



وبلغت أسعار البيض الأحمر بالأسواق اليوم 47 جنيها للطبق الواحد، واستقرت أسعار البيض البلدى عند 53 جنيها للطبق.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناءً على آخر إحصائية.

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافةً إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، فيما وصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.



و قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إن جملة انتاج مصر من الدواجن يبلغ 1.4مليار دجاجة سنوياً بوزن 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 95%من الاكتفاء الذاتي .



وذكر في تصريحات له، أن حجم إنتاج البيض حوالي 13 مليار بيضة سنوياً بإجمالى استثمارات في صناعة الدواجن حوالى 90 مليار جنيه وتضم عدد من 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها حوالى 3 ملايين عامل، وأن أسعار البيض مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً أحد أهم العوامل المؤثرة .