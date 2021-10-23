عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

اسعار الدواجن والبيض
اسعار الدواجن والبيض

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، بالأسواق وبحسب بورصة الدواجن المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.


ووفقا لما أعلنته بورصة الدواجن وينشر تفاصيلها " صدي البلد"، فإن أسعار الدواجن اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، سجلت 40 جنيها لكيلو دواجن الساسو و29 جنيها لكيلو الأوراك .

انخفاض أسعار الدواجن .. وزير الزراعة يزف بشرى للمواطنين |فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021


وبلغ سعر  كيلو البانيه 60 جنيها، وأسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار الدجاج البلدي 35 جنيها للكيلو.


وسجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، من بينها اسعار الكتاكيت اليوم بين 8 و10 جنيهات، أما أسعار الرومي اليوم 50 جنيها للكيلو في السوق المحلية.

 

وعلى سياق متصل استقرت اسعار البط اليوم عند 45 جنيها للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط


واستقر طبق البيض فى الأسواق المحلية، حيث سجل 37 و38 جنيها من أسعار المزارع، على أن يباع بالمحلات بربح يتراوح بين 2 و3 جنيهات، لتتراوح أسعار البيض الأبيض اليوم بين 40 و42 جنيها للطبق.


وبلغت أسعار البيض الأحمر بالأسواق اليوم 47 جنيها للطبق الواحد، واستقرت أسعار البيض البلدى عند 53 جنيها للطبق.

 

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناءً على آخر إحصائية.

 

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافةً إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، فيما وصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.


و قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إن جملة انتاج مصر من الدواجن يبلغ 1.4مليار دجاجة سنوياً  بوزن  1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 95%من الاكتفاء الذاتي .


وذكر في تصريحات له، أن حجم  إنتاج البيض حوالي 13 مليار بيضة سنوياً بإجمالى استثمارات في صناعة الدواجن حوالى 90 مليار جنيه وتضم عدد من 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها حوالى 3 ملايين عامل، وأن أسعار البيض مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً أحد أهم العوامل المؤثرة .

 

موضوعات متعلقة

منتجي الدواجن: ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا سبب زيادة سعر البيض.. فيديو

ترشيحاتنا

حسين الشحات يحرز هدف الٱهلي الرابع في شباك الحرس الوطني

الإفتاء توضح حكم زراعة كلية خنزير في جسد الإنسان

رئيس البحوث الفلكية: دولتان عربيتان تتأثران من غازات بركان لابالما

مانشستر سيتي يتقدم بثلاثة أهداف نظيفة على برايتون في الدوري الإنجليزي

قفشة يحرز الهدف الثالث لـ الأهلي في شباك الحرس الوطني

منتسب للحرس الثوري يصفع مسؤولا إيرانيا أمام الجميع.. اعرف السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

بث مباشر .. الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

بتغريدة غامضة.. رامي عباس يشعل الجدل حول مستقبل محمد صلاح |شاهد

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

فيديو

مخنوقة داخل شقتها .. لغز وفاة امرأة وهي حامل في الشهر الثامن

مشهد الخيانة الزوجية.. هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها على الهواء

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ