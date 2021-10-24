كل ما تريد معرفته حول أعراض تسمم السالمونيلا.. عوامل الخطر

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن تفشي السالمونيلا الذي أصاب مئات الأشخاص في 37 ولاية على الأقل مرتبط بالبصل في المكسيك.

مما أدى إلى حرص العديد من الأشخاص على تجنب الإصابة بالبكتيريا والعمل على الوقاية منها، وذلك لتجنب عوامل الخطر

عوامل خطر السالمونيلا

الأطفال، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، هم أكثر عرضة من البالغين للإصابة بالسالمونيلا، وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة، تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

1- السفر الدولي، السالمونيلا أكثر شيوعًا في الأماكن التي تعاني من سوء الصرف الصحي.

2- تناول بعض الأدوية ، يمكن لأدوية السرطان أو المنشطات أن تضعف جهاز المناعة لديك، تقلل مضادات الحموضة من كمية الحمض الموجودة في معدتك ، مما يسهل على السالمونيلا البقاء على قيد الحياة هناك، يمكن للمضادات الحيوية أن تقتل البكتيريا "الجيدة" في جسمك وتجعل من الصعب مكافحة العدوى.

3- مرض التهاب الأمعاء ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف بطانة الأمعاء ، مما يسهل على السالمونيلا تماسكها.

أعراض تسمم السالمونيلا

ترتبط معظم علامات وأعراض عدوى السالمونيلا بالمعدة ما يلي:

تقلصات في معدتك

براز دموي

إسهال

البرد و قشعريرة

حمى

صداع الراس

معده مضطربة

يتقيأ

تميل الأعراض إلى الظهور بعد 8 إلى 72 ساعة من الإصابة، عادةً لا تستمر معظم الأعراض لأكثر من أسبوع ، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تعود حركات الأمعاء إلى طبيعتها.

المصدر webmd