الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاق "الممر الأخضر"

أفادت القنصلية الإسرائيلية في إمارة دبي، اليوم الأحد، بأن إسرائيل والإمارات، وقعتا اتفاق "الممر الأخضر" للسماح بحرية التنقل بين البلدين لمن حصلوا على لقاح فيروس كورونا.

وذكرت القنصلية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر" أن الاتفاق يسمح لمن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحرية التنقل بين البلدين، والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم و"الشارة الخضراء".

وحتى الآن تلقى جرعتي اللقاح في إسرائيل 5 ملايين و712 ألفا من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و327 ألف نسمة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، أن 86.85 بالمئة من إجمالي سكان البلاد (نحو 9.5 ملايين نسمة) تلقوا جرعتي اللقاح.

وفي 10 أكتوبر الجاري دخل اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ، بعد توقيعه قبل عام، ويسمح بدخول مواطني كل دولة إلى أراضي الأخرى دون الحاجة إلى تأشيرة.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الوقت، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.