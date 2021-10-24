جمعة سند: حصلت على 13 ميدالية ذهبية وفضية من ماليزيا وروسيا وبريطانيا

قال الدكتور جمعة سند والذي ضمن أفضل 20 عالما في تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية، إنه يعمل أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط بمصر حصل على الماجستير فى الكيمياء الفيزيائية (مواد نانومترية) من جامعة الأزهر 2012 حصل على الدكتوراة فى المواد المتقدمة لتطبيقات تخزين الطاقة من جامعة ماليزيا باهانج 2015.



وأضاف لـ صدى البلد أنه نشر 105 بحث فى مجلات علمية دولية كما شارك فى تأليف 14 كتاب علمي متخصص، وحصل على جائزة افضل العلماء الشباب لعام 2018. بلغت الاستشهادات المرجعية لأعماله الى 2799 استشهاد وبلغ معامل هيرش 30 مشيرا إل أنه حصل على جائزة أفضل العلماء العرب الشباب 2018 من هيئة التواس العالمية وجائزة عبادة الدولية 2021 من الأكاديمية الأفريقية للعلوم كما حصل على 13 ميدالية ذهبية وفضية فى معارض علمية دولية فى ماليزيا وروسيا وبريطانيا.

و حاضر فى أكثر من 30 مؤتمر عالمي فى مصر وماليزيا واليابان مضيفا أنه يعمل كرئيس تحرير مجلة علمية وعضو هيئة تحرير عدة مجلات دولية ومراجع فى كبرى مجلات السيفير وغيرها من دور النشر العالمية ترتكز اهتمامات دكتور جمعه البحثية على المواد النانوميترية للتطبيقات التكونولوجية الحديثة: تطبيقات الطاقة فى المكثفات فائقة السعة و معالجة المياه و مجسات الرطوبة وغيرها.

نشر (110) بحثا علميا فى مجلات دولية ذات معامل مرجعى عالى يصل الى 13 فى دور نشر مرموقة بمجموع معامل تاثير 308. وبلغت الاستشهادات المرجعية لابحاثه 2812 استشهاد.



حصل على (2) برائتى اختراع فى مجال المكثفات فائقة السعة المحضره من تدوير النفايات تحت ارقام (PI 2013702077 و PI 2015704170).



حصل على (13) جوائز علمية ( ميداليات ذهبية وفضية) في ماليزيا وروسيا وبريطانيا. على سبيل المثال الميدالية الذهبية فى مسابقة الابداع والابتكار (Citrex2013) بجامعه بهانج الماليزية عن بحثه تحت عنوان " استخلاص المنجنيز من البطاريات الجافة واعادة تدويره فى صناعة المكثفات فائقة السعة" ثم رشح للمنافسة على مستوى ماليزيا (Itex2013) فحصل ايضا على الميدالية الذهبية مما رشحه للتصفية العالمية فحاز عمله على الميدالية الذهبية فى مسابقة ارشميدس 2014 بموسكو-روسيا. ايضا حصل على ميدالية ذهبية وجائزة التكنوولجيا الخضراء فى مسابقة Citrex2015 و Iitex2015و BIS بلندن.

