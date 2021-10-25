السعودية.. قرار عاجل من أمير عسير بعد إشعال النار في منتزه السودة

أصدر أمير عسير الأمير تركي بن طلال، توجيها عاجلا بشأن تنفيذ قرار يقضي بتوقيع عقوبات وغرامات مالية بحق 10 مواطنين و7 مقيمين، ارتكبوا مخالفة إشعال النار في متنزه السودة.

وقالت إمارة عسير في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إن القرار جاء وفقا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على مخالفي نظام البيئة.

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وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لمخالفي نظام البيئة:



الأمير #تركي_بن_طلال يوجه بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبات وغرامات مالية بحق 10 مواطنين و7مقيمين، ارتكبوا مخالفة إشعال النار بمتنزه #السودة. pic.twitter.com/CMlOfGDjFK — إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 25, 2021

وأكدت إمارة عسير على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة، وتفعيل الجانب التوعوي لأفراد المجتمع والمحافظة على المكتسبات البيئية الوطنية، والمحافظة على كل المواقع والمتنزهات التي تشكلت منها طبيعة عسير.

ودعت إمارة عسير في بيانها إلى الابتعاد عن إشعال النار خلال التنزه لما يسببه من حوادث الحرائق.