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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد 44 عاما.. إلغاء حالة الطوارئ يؤكد نجاح مصر في مسارها الإصلاحي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، عن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في قرار تاريخي ولأول مرة منذ سنوات.

 

حيث قال الرئيس السيسي خلال بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: " يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

 

إلغاء حالة الطوارئ

 

وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأضاف: "وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار".

واختتم الرئيس: "ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".

تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.

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قرار تاريخي

وفي هذا الصدد رحب محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، بالقرار التاريخي الذي أصدره اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بإلغاء حالة الطوارئ بعموم البلاد بعد 44 عاما كاملة من تطبيقه.

وأضاف بدوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه قرار تاريخي سيتوقف أمامه التاريخ كثيرًا بالترحاب، مؤكدًا على نجاح الدولة المصرية قيادة وشعبًا ومؤسسات وطنية في التعافي من آثار تسونامي الربيع العربي الذي ضرب منطقتنا العربية بقوة نهايات عام 2010، ومازالت اثاره السيئة تعاني منها عدد من الدول العربية الشقيقة حتى الأن، بعد أن أشاع بالمنطقة حمى النزعات العرقية والطائفية والمذهبية والاستقطاب السياسي المقيت.

تضافر عناصر الشعب

ولفت إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز كل تلك الآثار السلبية وتتجاوزها في مشهد مهيب تحقق في 30 /6 /2013 ورسم ملامحه تضافر عناصر الشعب المصري المسالم الرافضة للعنف والطائفية والفاشية بكافة صورها.

وتابع: "الشعب والجيش والشرطة هم نسيج وطني قوي استطاعوا العبور بمصر من الخوف إلى الأمن، ومن الفوضى إلى النظام والاستقرار، ومن مصير مجهول دبر لها بليل، إلى مستقبل زاهر عمادة إصلاح اقتصادي غير مسبوق وارتقاء بحالة الحقوق والحريات، وكذا تحقيق مبادئ شمولية المفهوم المصري لحقوق الإنسان، والارتقاء بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جنبًا إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف أن كل هذه الحقوق في وقت استطاعت فيه دحر عناصر الإرهاب الجبان وتطهير أرض مصر الآمنة من دنسه وشروره بتضحيات نفر من أبنائها المخلصين في الجيش والشرطة والقضاء وايضًا من أبنائها المدنيين.

استئصال جذور الإرهاب

وعن جهود الدولة للتخلص من الإرهاب قال رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن القرار التاريخي بإلغاء حالة الطوارئ في عموم البلاد هو أكبر دليل على نجاح كافة مخططات وجهود استعادة الأمن والأمان والاستقرار في كل شبر من أرض مصر الغالية.

وأشار إلى أنه في هذا الوقت لا يمكن أن ننسى جميع من بذلوا دمائهم الذكية في معركة مصر مع الإرهاب الجبان، واستئصال جذوره إلى غير رجعة بأذن الله من أرضها الطاهرة.

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ثمرة جهود الإصلاح

وأوضح بدوي أن هذا القرار هو بمثابة ثمرة حقيقية لجهود الإصلاح على كافة المحاور، وبعد أن تضافرت الجهود وخلٌصت النوايا على هدف واحد فقط وهو حب مصر، والعمل على استعادة مكانتها التي تستحقها بين كافة دول العالم الكبرى بتاريخها المشرف وارثها الحضاري والثقافي والاجتماعي، وحضارتها ومستقبلها المزدهران بمشاريع عملاقة وحياة كريمة لكافة أبنائها.

واختتم: "مصر اليوم تقول للجميع ها هي تجربتي في سبع سنوات من العمل والجهد والعرق والبناء والتضحيات اقدمها للعالم لكي ابهره من جديد، هي تجربة تستحق أن يقف أمامها العالم بالبحث والدرس لما فيها من نجاحات نأمل بأن تتحقق بكافة دول المنطقة العربية الشقيقة، والتي لطالما عانت ومازالت تعاني من أثار تسونامي الربيع العربي المدمر".

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