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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تزامنا مع لقاء رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الفرنسي

العامة للاستثمارات تكشف حجم الشركات الفرنسية العاملة في مصر

الهيئة العامة للاستثمارات
الهيئة العامة للاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، جلسة مباحثات موسعة مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعدد من مسئولى وزارة الاقتصاد والوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث ملفات التعاون الثنائي.


وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بملفات التعاون مع فرنسا، والمتابعة المستمرة لمشروعات التعاون التى يتم تنفيذها، والمشروعات الأخرى التى يجرى التباحث بشأنها.  ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن فرنسا تعد الدولة رقم 12 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بإجمالي رأسمال مصدر نحو 7 مليارات دولار، وتبلغ قيمة مساهمة الجنسية 4 مليارات دولار فى 162 شركة وتوفر نحو 38 ألف فرصة عمل.

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وبحسب الهيئة العامة للاستثمارات، تتنوع  الاستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأتى الصناعة فى المقدمة تليها الاستثمارات التمويلية ثم الخدمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأتي الاستثمارات الزراعية فى المرتبة الخامسة ثم السياحة، وأخيرا القطاع الإنشائي بالمرتبة السابعة.

ويرصد “صدى البلد” أكبر 10 شركات فرنسية عاملة فى مصر: 

السويس للأسمنت، توتال إيجيبت، بنك كريدى أجريكول مصر، سان جوبان مصر للزجاج، رويال لصناعة مستحضرات التجميل، سولفاى اسكندرية لكربونات الصوديوم، دانون ايجيبت للألبان، أورانج للاتصالات، بل ايجيبت اكسبنشن لإنتاج الجبن، اير ليكويد الإسكندرية لشئون الغازات الصناعية والطبية.

وقامت شركات فرنسية بزيادة استثمارتها بنحو 200 مليون دولار خلال العامين الماضيين، وتتطلع الشركات الفرنسية العاملة فى مصر إلى زيادة استثماراتها الفترة المقبلة، منها مجموعة شنايدر إلكتريك التى وصلت استثماراتها إلى 315 مليون يورو، بزيادة فى رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو، وشركة اديسون الفرنسية، التى تبلغ استثماراتها 2.8 مليار دولار.

وخصصت شركة رويال مصر 50 مليون يورو لإنشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلنت شركة اير ليكويد لشئون الغازات الصناعية والطبية، عن ضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة، واستثمرت سب الفرنسية "SEB" أكثر من 30 مليون يورو فى مصر. 

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن الاهتمام بالعلاقات الثنائية متبادل، حيث هناك توجيهات من الرئيس ماكرون بتعزيز كل جوانب التعاون الممكن مع مصر.


وفى هذا الصدد، أكد لومير تخصيص 1.6 مليون يورو لتمويل الدراسات الفنية للخط السادس للمترو، وأنها ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجارى.


كما أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى فرص التعاون مع مصر فى مجال الطاقة النظيفة، ومنها الهيدروجين الأخضر، فى ضوء تخصيص الحكومة الفرنسية ٧ مليارات يورو استثمارات فى هذا المجال.  

واختتم لومير حديثه بالتأكيد على متابعته المتواصلة لموضوعات التعاون مع مصر، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والسريع لكافة البنود التى تضمنتها حزمة التمويل الفرنسية إلى مصر.

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