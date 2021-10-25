فضيحة .. مركز طبي في إسرائيل متهم بقتل مصابة بفيروس كورونا

أثار شاهد قبر امرأة في إسرائيل جدلا واسعا، بعد أن نقش عليه اتهام موجه لمركز رابين الطبي بقتل امرأة بعد نقلها إلى جناح المصابين بـ فيروس كورونا في المستشفى.

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، قالت المستشفى، إنه تم نقل امرأة مسنة لم تتلق اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا إلى المستشفى وماتت هناك نتيجة إصابتها بالفيروس.

وكتب على شاهد قبرها التي لم يكشف عن هويتها: “قتلت على أيدي أطباء مستشفى رابين".

وصدمت المستشفى إزاء الاتهام المكتوب على شاهد القبر، واعتبره "خطيرا وتحريضيا وعاريا من الصحة"، معلنا أنه يعتزم اتخاذ خطوات في هذا الصدد، والنظر إلى ما إذا كان الأمر يستلزم إقامة دعوى قضائية.