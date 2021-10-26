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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنسيقية شباب الأحزاب: إلغاء حالة الطوارئ يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. فيديو

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، إن إلغاء حالة الطوارئ يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأضاف "موسى"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "إلغاء مد حالة الطوارئ إعلان جديد يؤكد استقرار مصر"، متابعا: "إلغاء مد حالة الطوارئ يوفر بيئة جاذبة للاستثمار".


وأشار  محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب،: "الدولة اليوم تعلن عن حالة استقرارها وحالة النضج الكبير"، مردفا: "الدولة تعبر عن استقرارها بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد".


وأوضح  محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب،: "إلغاء مد حالة الطوارئ رسالة كبيرة ومهمة على المستوى السياسي والاقتصادي"، لافتا: "إلغاء مد حالة الطوارئ له مردود على النشاط السياحي وجذب المستثمرين".

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