خلال يومين .. "تموين سوهاج" يحرر 151 محضرا تموينيا متنوعا

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، بأنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

وقال “إبراهيم”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، إنه تم تحرير 151 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال اليومين الماضيين، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.

كانت مديرية التموين قد شنت حملة على الأسواق والمخابز والمصانع ومحطات البنزين، بمختلف مراكز سوهاج؛ للتأكد من صحة المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين، خلال الأيام الثلاثة الماضية، حرصًا على صحة وسلامة أبناء الإقليم، ومنع وقوع أي مُخالفات قانونية، وتم تحرير 151 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

جاء بيانها كالآتي:

واختتم وكيل وزارة التموين، تصريحاته، قائلاً إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث حُرر المحضر اللازم بها، مُشيرًا إلى أنه لا تراجع عن مُحاسبة من يُحاول العبث بحياة المواطن السوهاجي.