قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد قناع الزبادى والكركم لبشرة خالية من العيوب.

قناع الزبادي والكركم لبشرة خالية من العيوب :-

يستخدم هذا القناع لتعزيز صحة البشرة، والحصول على بشرة خالية من العيوب، وحب الشباب، والتّجاعيد، والهالات السّوداء، والنّدوب،وذلك نظراً إلى فوائد العسل، وزيت جوز الهند جنباً إلى جنب مع فوائد الكركم والزبادي، حيث إنّ العسل من المكونات الرائعة لترطيب، وتنعيم البشرة، وبالإضافة إلى قدرته على علاج حب الشباب وآثاره، كما أنّ خصائصه المضادة للالتهابات تقوم بالتقليل من الاحمرار، والالتهاب المصاحب لحب الشّباب، أمّا زيت جوز الهند فيمكنه الحفاظ على البشرة شابة، وخالية من العيوب، والندوب، حيث يحتوي على مضاد للبكتيريا، ومضادات للأكسدة، وطريقة القناع هي:-

المكونات:

3-1 ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم, ملعقة كبيرة من الزبادي, ملعقة صغيرة من العسل, ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر الممتاز.

طريقة التحضير:

يُوضع الزّبادي في قطعة من قماش الشّاش، ثمّ يُعلّق فوق وعاء، ويُترك لمدّة 3-4 ساعات؛ لفصل مصل اللبن عن الزّبادي، (أو استخدامالزّبادي اليوناني), يُوضع الزبادي الخالي من مصل اللبن في وعاء، ثمّ يُضاف إليه العسل، وزيت جوز الهند, يُضاف مسحوق الكركم إلىبقيّة المكونات، ويُخلط جيّداً، بحيث يتم الحصول على معجون خالٍ من الكتل، ومتجانس, يُغسل الوجه جيّداً، ويُجفّف بالطّبطبة بلطف, يُوضعقناع الكركم على الوجه، باستخدام الأصابع النظّيفة، أو باستخدام فرشاة المكياج, يُترك القناع على الوجه لمدّة 15 دقيقة، ثمّ يُغسل بالماء الفاتر، يُستخدم القناع مرّة في الأسبوع للحصول على بشرةٍ خاليّة من العيوب.