عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قناع الزبادى والكركم لبشرة خالية من العيوب

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد قناع الزبادى والكركم لبشرة خالية من العيوب.

قناع الزبادي والكركم لبشرة خالية من العيوب :-

يستخدم هذا القناع لتعزيز صحة البشرة، والحصول على بشرة خالية من العيوب، وحب الشباب، والتّجاعيد، والهالات السّوداء، والنّدوب،وذلك نظراً إلى فوائد العسل، وزيت جوز الهند جنباً إلى جنب مع فوائد الكركم والزبادي، حيث إنّ العسل من المكونات الرائعة لترطيب، وتنعيم البشرة، وبالإضافة إلى قدرته على علاج حب الشباب وآثاره، كما أنّ خصائصه المضادة للالتهابات تقوم بالتقليل من الاحمرار، والالتهاب المصاحب لحب الشّباب، أمّا زيت جوز الهند فيمكنه الحفاظ على البشرة شابة، وخالية من العيوب، والندوب، حيث يحتوي على مضاد للبكتيريا، ومضادات للأكسدة، وطريقة القناع هي:-

المكونات:

3-1 ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم, ملعقة كبيرة من الزبادي, ملعقة صغيرة من العسل, ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر الممتاز.

طريقة التحضير:

يُوضع الزّبادي في قطعة من قماش الشّاش، ثمّ يُعلّق فوق وعاء، ويُترك لمدّة 3-4 ساعات؛ لفصل مصل اللبن عن الزّبادي، (أو استخدامالزّبادي اليوناني), يُوضع الزبادي الخالي من مصل اللبن في وعاء، ثمّ يُضاف إليه العسل، وزيت جوز الهند, يُضاف مسحوق الكركم إلىبقيّة المكونات، ويُخلط جيّداً، بحيث يتم الحصول على معجون خالٍ من الكتل، ومتجانس, يُغسل الوجه جيّداً، ويُجفّف بالطّبطبة بلطف, يُوضعقناع الكركم على الوجه، باستخدام الأصابع النظّيفة، أو باستخدام فرشاة المكياج, يُترك القناع على الوجه لمدّة 15 دقيقة، ثمّ يُغسل بالماء الفاتر، يُستخدم القناع مرّة في الأسبوع للحصول على بشرةٍ خاليّة من العيوب.

قناع الزبادى والكركم لبشرة خالية من العيوب ٨ نصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف فى الشتاء إزالة البقع الداكنة وإزالة العيوب وإشراق البشرة

موضوعات متعلقة

يخفي التجاعيد .. وصفة سريعة لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الله: الرياضة المصرية تدار بنظرية الـ توك توك

10 غرز .. فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة سعد سمير

فوربس تعلن إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ

رسميا.. الخطيب يعلن عن قائمته في انتخابات الأهلي القادمة

أفكار ومبادرات لا تحصى|كيف غيرت خطط الرئيس السيسي حياة المصريين للأفضل

عصام الشوالي: تدخلات الرعاة تهدد حصول صلاح على الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

مفاجأة.. رسائل واتساب مسربة تكشف تورط ابن شاروخان في قضية المخدرات

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

لمس أجزاء حساسة من جسدها.. محاكمة ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى الطالبية

معقولة.. أحمد شوبير يعلق على قرعة المصري وبيراميدز في دور 32 بالكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ