استشاري مناعة: تطعيم الأطفال أهم خطوة للسيطرة على كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري المناعة، إن هناك العديد من الدول بدأت فى تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك أطفال تبرعوا لتجربة اللقاح عليهم ولكن رد الفعل لدى الأطفال يختلف عن الكبار.

وأضافت نهلة عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التخوف من إصابة الأطفال بفيروس كورونا يكمن في امكانية نقل الفيروس للكبار، مؤكدة أن الأطفال يجب عليهم تلقي لقاح الانفلونزا.

وأوضحت نهلة عبد الوهاب، أن تطعيم الأطفال الصغار أهم خطوة للسيطرة على كورونا، ويجب عليهم تناول غذاء صحي سليم والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.



