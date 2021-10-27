فلسطين.. طريقة عمل وجبة موفرة أرز العدس

الأرز أو العدس طبق تقليدي يتم تحضيره في بلاد الشام وفلسطين خاصة بكثرة ، هذا الطبق من الأطباق الغنية والمفيدة والمغذية للأطفال والكبار على حد سواء ، إليكم خطوات عمل الأرز والعدس تعمل مع الجهات التي تقدم بجانبه.



المكونات



2 كوب من الأرز المنقوع والمصفى.

كوب عدس بني حبة كاملة مطهرة من الشوائب.

مقطع البصل راسين جوانج.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح .

كوب شعيرية محمصة.

ملعقة صغيرة سماق مطحون.

طريقة عمل أرز بالعدس



في قدر على النار نضيف زيت الزيتون والبصل حتى يحصل البصل هوها عيشوه واثمر على قرمة كبيرة ويصبح لونها ذهبي.

نرش قليلا من البصل والسماق عنلة بالزيت ونتركه جانبا.

في نفس القدر ، نضيف كوبين ونصف من الماء المغلي ، ثم نضيف كوب من العدس بعد تنقيته ويغسل جيداً ، ويترك لمدة ثلث ساعة حتى ينضج العدس.

بعد أن ينضج العدس نضيف كوبين من الأرز والشعيرية المحمصة ومكونات قلبي سويًا ونتركها تنضج لمدة ثلث ساعة على نار هادئة.

بعد الأرز المسطح والعدس يقدم ساخناً في طبق التقديم المسطح وشرائح البصل الزينية المقرمشة.

قدمه بالخضار وسلطة الخيار مع الحليب.