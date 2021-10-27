شاهد.. حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية في دمياط

شهد اليوم الأربعاء الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة الاحتفالية التي نظمتها كلية التربية الرياضية لاستقبال الفرقة الأولى بالكلية والدفعة الأولى لشعبة البنات وذلك بمناسبة بدء العام الجامعي 2021/2022.

حضر اللقاء الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد علي أبو شوراب عميد كلية التربية الرياضية وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

قدم الاحتفالية الدكتور حمدي النواصري مدرس التدريب الرياضي بالكلية، وبدأ برنامج الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك، كلمات الدكتور محمد علي أبو شوراب و الدكتور وائل فاروق الطيباني التي رحبوا خلالها بطلاب الفرقة الأولى وبالأخص شعبة البنات.

وخلال كلمة رئيس الجامعة، رحب بأبنائه وبناته طلاب وطالبات الكلية مؤكدًا سعادته ببدء الدراسة بشعبة البنات التي تعد إضافة متميزة بكليات الجامعة وللمجتمع الدمياطي لما له من دور عظيم في الحافظ على الصحة العامة بممارسة الرياضات البدنية المختلفة بداخل الأقسام المخصصة للسيدات بالنوادي الرياضية والأماكن المختلفة بالمحافظة المخصصة لذلك.

كما أكد اعتزازه بكلية التربية الرياضية ولما لها من مكانة متميزة بين كليات الجامعة في إعداد شباب المستقبل باعتبارها الكلية الرياضية بالجامعة ومصنعًا لأبطال الألعاب المختلفة، ولما يتميز به طلاب الكلية من احترافية عالية في تنظيم الأنشطة الرياضية والعروض الرياضية لمختلف الألعاب بمختلف المناسبات التي تقيمها الجامعة.

كما ثمن رئيس الجامعة دور الدكتور محمد علي أبو شوراب عندما أسند إليه الإشراف على الدراسة بحرم الجامعة الجديد منذ سنوات ولما كان له من دور بارز في انتظام الدراسة إلى أن وصل إليه حرم الجامعة اليوم باحتضان عدد 10 كليات من كليات الجامعة.

وقد أهدى الدكتور محمد علي أبو شوراب المصحف الشريف الدكتور السيد محمد دعدور، كما أهدى عدد من طالبات شعبة البنات عدد من الصور التذكارية التي قاموا برسمها بذاتهن، ووجه رئيس الجامعة لهن خالص الشكر مثمنًا لمساتهم الفنية بجانب مواهبهن الرياضية.

واختتمت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، ثم التقاط صور تذكارية مع طلاب وطالبات الفرقة الأولى.

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