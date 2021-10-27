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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأحمر ليس في أفضل حال.. توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والإسماعيلي.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والإسماعيلي.


قال "عصام احمد" إنه يتوقع فوز النادي الأهلي علي نظيره النادي الإسماعيلي 2/1.

 

وأكد "محمد علي" أنه يتوقع فوز الإسماعيلي علي الأهلي 2/1 مؤكدا أن النادي الأهلي ليس في أفضل حال هذه الفترة.

 

وأضافت "نهي عمرو" أنها تتوقع فوز النادي الأهلي على الإسماعيلي 3/1 ومن المتوقع فوز النادي الأهلي بالدوري هذه السنة.

 

وأشار "كمال أشرف" أنه يتوقع فوز النادي الأهلي علي الإسماعيلي وإحراز محمد شريف للأهداف.


واختتم "كريم محمود" أنه يتوقع فوز الأهلي بثلاثية نظيفة علي الإسماعيلي و يتوقع أيضًا فوز النادي الأهلي بالدوري هذا الموسم.

 

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