إنجازات بارزة في مجال التعلم مدى الحياة.. محافظ دمياط تتسلم جائزة اليونسكو

ضمن عشر مدن حول العالم

تسلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١، بعد الإعلان عن حصول دمياط على الجائزة ضمن عشر مدن حول العالم لتحقيقها إنجازات بارزة في مجال التعلم مدى الحياة.

حيث جاء ذلك خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولى الخامس لمدن التعلم الذى ينظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة "UIL" بكوريا الجنوبية فى الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر الجاري.

هذا وقد ألقت "المحافظ" كلمة مع الإعلان عن ذلك أعربت خلالها عن سعادتها بحصول دمياط على تلك الجائزة والتي جاءت بناء على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين.

مشيرة إلى أن دمياط قد حققت خطوات ملموسة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المهارات الأساسية، الى جانب تحسين الصحة العامة وأيضاً دعم الملفات والقضايا المختلفة ، كما نوهت إلى أن دمياط قد عملت على تعزيز دور المرأة فى مجال ريادة الأعمال والذى تحقق من خلال المدينة الصديقة للنساء.

وفى هذا السياق،، تحدثت "الدكتورة منال عوض" عن هذا المشروع الذى تم إنشاؤه كثانى مشروع على مستوى الجمهورية لتنمية مهارات السيدات وتدريبهن على الحرف المختلفة و آليات دراسات الجدوى من المشروعات لجعلهن رائدات أعمال، الى جانب ما يتيحه المشروع الذى كان يواجه تحديًا كبيرًا لانشائه خلال جائحة كورونا، من جانب ثقافى للسيدات وأطفالهن وذلك لوقوع المدينة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج. فيما وقد وجهت "محافظ دمياط" التحية إلى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة على ما يقدمه من دعم لمنهجية التعلم مدى الحياة، كما توجهت بخالص الشكر إلى جمهورية كوريا لاستضافتها هذا الحدث الهام.

وتأتى المدن الحاصلة على الجائزة.. -دمياط "جمهورية مصر العربية" -الوكرة "قطر" -بلفاست" المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية" -كليرمونت فيران "فرنسا" -دبلن "أيرلندا" -هويجوتزنغو "المكسيك" -مدينة الجبيل الصناعية "المملكة العربية السعودية" -أوسان "جمهورية كوريا" -شنغهاى "جمهورية الصين الشعبية" -ويندهام" أستراليا ".