بحضور نجوم الفن وأبطال حرب أكتوبر.. جامعة حلوان تقيم احتفالية كبرى

تنظم أسرة ترحال المركزية وأسرة وان تيم المركزية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، ندوة بعنوان "الجيش المصري بين التاريخ والإنجازات ودور الفن كإحدى القوى الناعمة" كأول أنشطتهم الفنية والثقافية التي تنطلق مع بداية العام الجامعي الجديد 2021 /2022.

تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور حازم قطري والدكتور حسن عبد الرحمن مسئولي أسرة وان تيم والدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومسئول أسرة ترحال.

يحضر الندوة، كوكبة من نجوم الفن وأبطال حرب أكتوبر المجيدة وهم الفنان شريف منير واللواء محمد ثروت النصيري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء دكتور محمد ذكي الألفي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، العقيد حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي، و المنشد مصطفى عاطف.



وتتناول الندوة الحديث عن تاريخ الجيش المصري وإنجازاته وكيف ومتى أصبح لمصر جيشاً وطنياً حيث كانت دومًا محل فخر وفخار لمصر وشعبها عبر تاريخها العسكرى المشرق بما حققته من انتصارات، وأن ذلك تؤكده حقائق التاريخ القديم والحديث ووقائع ومعطيات الحاضر بل وتدعم وتؤكد صدق مقولة أنهم خير أجناد الأرض وأنهم فى رباط إلى يوم الدين، كما تتضمن الندوة فقرات من بطولات جيش مصر وقواته الباسلة وكيف سطرت بدماء شهدائنا أروع ملاحم الانتصار حتى أن عملياتها العسكرية أصبحت تدرس فى معظم المدارس العسكرية فى العالم ليثبت أنه وبحق خير أجناد الأرض.

وتعقد فعاليات الاحتفالية في العاشرة صباح يوم الخميس المقبل بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.