رانيا فريد شوقى بطلة " أم العيال " في زى القمر

بدأت الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير دورها ضمن أحداث حكاية أم العيال والتي تعد واحدة من قصص مسلسل زي القمر الذى يتم عرضه حاليا.

حكاية أم العيال يشارك في بطولته كل من أحمد وفيق ومحمود عمرو ياسين ومن إخراج شيرين عادل ومن المقرر عرضها علي مجموعة قنوات CBC.

وكانت قد احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعيد ميلاد ابنتها فريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت رانيا فريد شوقي فيديو لها بصحبة ابنتها، يجمع بعض الصور لهما في سنوات متعددة، منذ طفولة ابنتها وحتي تخرجها من المدرسة.

وعلقت رانيا فريد شوقي علي الفيديو كاتبة: “كل سنة و انتي طيبة يا فريدة هانم يا نور عيني وعقبال مليون سنة يارب في صحة وهنا ونجاح وربنا يحقق كل أحلامك، كل سنة وانتي طيبة يا ملاكي”.