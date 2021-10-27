بسبب التدخلات الخارجية..أبو الغيط: الإقليم العربي تعرض لكذبة كبرى بعام 2011.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنني أتصور أن تونس تسير على الطريق المضبوط حاليا، مؤكدا أن ما أخشاه على تونس هو عدم وعي القوى الخارجية الراغبة في التدخل في الشأن الداخلي التونسي.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، انني التقيت برئيسة الوزراء التونسية، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء التونسية شخصية مثقفة وواعية باحتياجات تونس.

وتابع أحمد ابو الغيط، أن الإقليم العربي تعرض لكذبة كبرى وهي التدخلات الخارجية، مؤكدا أنه في عام 2011 الشعوب انساقت وتصورت أن الأمور ستتحرك.

ادعت أنها ستعطي المليارات للشعوب

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن 2011 كذبة كبرى، مؤكدا أن القوى الخارجية تدخلت وادعت أنها ستعطي المليارات للشعوب وسيكون هناك ديمقراطية ولكنها كانت شعارات فقط.