فعلتم ما لا يفعله بشر.. أبو الغيط يروي كواليس حرب أكتوبر.. والرئيس السيسي شخصية تاريخية لن يأتي بها الزمن كثيرا ..فيديو

حل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسى، وتحدث عن الأوضاع فى السودان، وما يحدث من قبل إثيوبيا، وتركيا، وإسرائيل فى المنطقة، ومتى ستعود سوريا لـ الجامعة العربية.

أحمد أبو الغيط: إسرائيل ستدفع الثمن عندما يصل عدد سكان فلسطين إلى 15 مليونا





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه منزعج من أسلوب الذى يتعامل به المجتمع الدولي مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأنه لا يمكن من أجل منع نتنياهو ليعود للحكم بتشدده أن نحافظ على حكم إسرائيل بالغ التشدد فى الرفض للتسوية السياسية.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يتمنى علاقة صحية تعيد لـ الفلسطينيين حقوقهم، وتنشاء دولة فلسطين على أرض معروفة، ويكون هناك حل لـ اللاجئين.



ولفت إلى أن الحكم الحالى فى إسرئيل يمنع إقامة علاقة صحية بين العرب و إسرائيل، ولكن لابد من أن يعود للشعب الفلسطيني حقوقه على أرض معروفة وعاصمتها القدس الشرقية.

أمين الجامعة العربية: يحدث لعب من دول بمجلس الأمن بشأن سد النهضة |فيديو





تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن السد الإثيوبي، وقال مجلس الأمن كان حريص فى تناوله هذا الموضوع، ولولا قوة مصر والسودان ربما كان هناك صعوبة امام مجلس الأمن لاتخاذ موقف.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس الأمن له إجراءات محددة تبدأ بقرار وتنتهى ببيان يقرأ ولا يطبع.



ولفت أن يجب أن يكون هناك توافق بين الدول الرئيسية، حتى يكون هناك قرار من مجلس الأمن، ولكن هناك لعب من الدول الرئيسية بمجلس الأمن بشأن أزمة السد.

فعلتم ما لا يفعله بشر.. أبو الغيط يروي كواليس حرب أكتوبر





كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كواليس جديد عن حرب 6 أكتوبر، مؤكدا أن كل المؤشرات من حولي كانت تؤكد أن هناك حرب قادمة.

وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن تصوير الوثيقة التي تحتوي الاسماء الكودية كانت اعلان حرب، متابعا أن لم أكن أتصور في أحلامي أن العمل العسكري يتم بهذا الشكل.



وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن يوم 7 أكتوبر 1973 المعلومات وردت على مستشارية الامن القومي أن حجم عمق القوات المصرية 2000 ياردة ، لافتا إلى أن تم تدمير نقاط العدو الحصينة في سيناء.



زميل دراسة.. أبو الغيط يكشف تفاصيل لأول مرة عن أشرف مروان





كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل جديد عن أشرف مروان، مؤكدا أنه كان زميل دراسة.

قال أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا أعلم أشرف مروان أبلغ إسرائيل بالحرب أم لا، قائلا :"معرفش هو بلغهم، ولا مبلغهمش وفي ادعاء اسرائيلي بأنه أبلغهم".

وأضاف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس الراحل مبارك حكي لي في 2018 أن السادات قال له بدون إفصاح عن تفاصيل أنا كنت أستخدم أشرف مروان في أوصل كلام لإسرائيل.

أبو الغيط: أتمنى وصول لبنان لتفاهمات مع صندوق النقد حفاظا على الوضع الاقتصادي|فيديو





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن وضع لبنان صعب داخليا، مؤكدا أنني أتمنى من لبنان أن تنجح في تسوياتها الداخلية فيما بينها وعدم العودة للصدام والقتال.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنني أتمنى أن يصل لبنان لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي للحفاظ على الوضع الاقتصادي وسعر الليرة، وأن يعود الهدوء وعودة السياحة للبنان رغم أن كورونا أضرتها كثيرا .

وتابع أحمد أبو الغيط، أن لبنان لديها نظام مصرفي قادر على جذب الأموال، مؤكدا أن أمل أن ينجح اللبنانيون في إقناع العالم العربي لتأييدهم، ولدي أمل أن لا يترك الأمر لهذا التيار أو ذاك لإثارة العراقيل أمام لبنان المدعوم عربيا.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية في أول اتصال معه اتضح لي أنه ينتظر الدعم العربي ويترقبه، مؤكدا أن القوى المتصارعة تتسبب في حدوث انفجار في الشارع اللبناني.

أبو الغيط: الرئيس السيسي شخصية تاريخية لن يأتي بها الزمن كثيرا ..فيديو





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأمم صاحبة التاريخ والحضارة تواجه تحديات، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعد وجهز وتقبل المسئولية وتحملها، ولديه شخصية تاريخية بكل المواصفات.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي له تأثير في تحولات رئيسية على المسرح المصري، مشيرا إلى أن مصر أنجبت شخصية مثالية مثل الرئيس السيسي تضاهي الشخصيات التاريخية العالمية مثل تشرشل وديجول وستالين.

وتابع أحمد أبو الغيط، أن العسكريون المصريون الرؤساء من عبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي لهم بصماتهم جميعا، مؤكدا أن اللواء محمد نجيب كان شجاعا في التصدي للملك.

الاحترام مطلوب .. أبو الغيط : تصريح جورج قرداحي مؤسف |فيديو





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن احترام البعض للأخر مطلوب، فـ اذا لم نحترم هويتنا فى علاقتنا نفقد الكثير، وما حدث من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، مؤسف و خاصة مثل هذا النوع من التصريحات.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن " كنت اتمنى ألا تصدر تصريحات هكذا تجاه السعودية و الإمارات، وأن أي مسئول يخرج عن مقتضيات الموقف هو أمرلا يصح".



وتحدث أبو الغيط عن الوضع فى سوريا، وأكد أن بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا حاليًا، ولم نرصد أى طلب رسمي أو غير رسمى لبدء إجراءات عودة سوريا لشغل مقعدها فى الجامعة العربية.

بسبب التدخلات الخارجية..أبو الغيط: الإقليم العربي تعرض لكذبة كبرى بعام 2011.. فيديو





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنني أتصور أن تونس تسير على الطريق المضبوط حاليا، مؤكدا أن ما أخشاه على تونس هو عدم وعي القوى الخارجية الراغبة في التدخل في الشأن الداخلي التونسي.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، انني التقيت برئيسة الوزراء التونسية، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء التونسية شخصية مثقفة وواعية باحتياجات تونس.

وتابع أحمد ابو الغيط، أن الإقليم العربي تعرض لكذبة كبرى وهي التدخلات الخارجية، مؤكدا أنه في عام 2011 الشعوب انساقت وتصورت أن الأمور ستتحرك.