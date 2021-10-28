بدء من 15 نوفمبر.. جامعة الإسكندرية: منع دخول الطلاب دون شهادة تطعيم كورونا

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات باستمرار المتابعة اليومية لتطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، للحد من انتشاره.

مشددا على مراجعة الكليات لموقف الطلاب من التطعيم بدءاً من الأول من شهر نوفمبر القادم، وعدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح .



وأضاف قنصوة - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الجامعة - أنه في حالة عدم حصول أي طالب على اللقاح لأسباب صحية أو مرضية، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعياً ، مؤكدا على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.



كما شدد على ضرورة استمرار الكليات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعى، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل ومختلف مباني الكليات، وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.



وأكد المجلس على تطبيق نظام "المرور الأخضر" Green Pass" - كارت أخضر يثبت حصول منتسبي الجامعة على جرعتين من اللقاح - الذي يعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية بالجامعة، والتحقق منه على البوابات أثناء دخول الطلاب ومنتسبي الجامعة، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.



ووافق المجلس على تخصيص 100 منحة لطلاب الدراسات العليا المستجدين بكلية الزراعة بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة، وتخصيص 1000 منحة دراسية بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة للطلاب المقيدين لدراسة دبلوم الدراسات العليا بكلية التجارة للعام الجامعي 2021 /2022.

كما وافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير العلوم في التقنية الحيوية المستدامة بكلية العلوم، وإنشاء الماجستير المهني في الحوسبة الكمية والمعلوماتية الكمية بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلـوم.



ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واتفاقية التعاون بين جامعتي الإسكندرية وكومبور بالهند، واتفاقية التعاون بين كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والملحق التفسيري والمالي والتنفيذي والذي يتضمن القواعد العامة للماجستير المهني في إدارة اللوجستيات الرياضية 2021، وتجديد اتفاقية التعاون المبرمة بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع الإسكندرية ETAS، وتجديد اتفاقية التعاون المبرمة بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية ومركز التعلم المتواصل قسم إدارة السياحة بجامعة أتيكا باليونانية، وتجديد اتفاقية التعاون المبرم.



كما وافق المجلس على ترقية 15 عضوا بهيئة التدريس، و 5 إلى وظيفة أستاذ، و 10 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 22 مدرسا ، ومنح 107 درجات دكتوراة و213 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.