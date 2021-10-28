عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء من 15 نوفمبر.. جامعة الإسكندرية: منع دخول الطلاب دون شهادة تطعيم كورونا

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات باستمرار المتابعة اليومية لتطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، للحد من انتشاره.

 

مشددا على مراجعة الكليات لموقف الطلاب من التطعيم بدءاً من الأول من شهر نوفمبر القادم، وعدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح .


وأضاف قنصوة - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الجامعة - أنه في حالة عدم حصول أي طالب على اللقاح لأسباب صحية أو مرضية، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعياً ، مؤكدا على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا. 


كما شدد على ضرورة استمرار الكليات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعى، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل ومختلف مباني الكليات، وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.


وأكد المجلس على تطبيق نظام "المرور الأخضر" Green Pass" - كارت أخضر يثبت حصول منتسبي الجامعة على جرعتين من اللقاح - الذي يعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية بالجامعة، والتحقق منه على البوابات أثناء دخول الطلاب ومنتسبي الجامعة، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.


ووافق المجلس على تخصيص 100 منحة لطلاب الدراسات العليا المستجدين بكلية الزراعة بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة، وتخصيص 1000 منحة دراسية بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة للطلاب المقيدين لدراسة دبلوم الدراسات العليا بكلية التجارة للعام الجامعي 2021 /2022.
كما وافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير العلوم في التقنية الحيوية المستدامة بكلية العلوم، وإنشاء الماجستير المهني في الحوسبة الكمية والمعلوماتية الكمية بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلـوم.


ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واتفاقية التعاون بين جامعتي الإسكندرية وكومبور بالهند، واتفاقية التعاون بين كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والملحق التفسيري والمالي والتنفيذي والذي يتضمن القواعد العامة للماجستير المهني في إدارة اللوجستيات الرياضية 2021، وتجديد اتفاقية التعاون المبرمة بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع الإسكندرية ETAS، وتجديد اتفاقية التعاون المبرمة بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية ومركز التعلم المتواصل قسم إدارة السياحة بجامعة أتيكا باليونانية، وتجديد اتفاقية التعاون المبرم.


كما وافق المجلس على ترقية 15 عضوا بهيئة التدريس، و 5 إلى وظيفة أستاذ، و 10 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 22 مدرسا ، ومنح 107 درجات دكتوراة و213 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

جامعة الإسكندرية فيروس كورونا تحليل PCR المرور الأخضر برنامج ماجستير العلوم كلية السياحة

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في (إكسبو- 2020) دبي

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التشيكي بذكرى العيد القومي

قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتمويل برنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في مصر

بنك الاستثمار الأوروبي: إلغاء الطوارئ بمصر يؤثر إيجابًا على الاقتصاد ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب

القمة المصرية الرومانية وزيارة رئيس الوزراء إلى فرنسا أبرز عناوين صحف القاهرة

مؤسس موقع ويكيليكس يحضر عبر الفيديو أمام المحكمة العليا في لندن

تسريبات لوزيرة الداخلية الإسرائيلية تنتقد وزيري الدفاع والخارجية

"جوجل" تمكن المراهقين من حذف صور من نتائج البحث

ترشيحاتنا

إمضاء على بياض| مصادرة البطاقة التموينية وغلق المخبز أو البقالة.. في هذه الحالة

حكم الاكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة.. علي جمعة يوضح

إدانات دولية بعد مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية بالضفة

مركز سقارة يحتفل بتخريج 94 متدربا من العاملين بالمحافظات

الداخلية تضبط أخطر عصابات تزوير إيصالات سحب الرخصة

مصرع طالبة صدمها قطار في أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

مصرع طالبة صدمها قطار في أسيوط

بيبص علي الستات ويصورهم.. شاهد| لقطات من داخل غرفة تبديل ملابس محل الجيزة

بيبص عليهم من فتحة سرية ويصورهم.. حكاية صاحب محل الملابس الحريمي بالجيزة

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف بطاقات "تكافل وكرامة" لبعض المستخدمين

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 28 - 10 - 2021

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ