عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: زيادة سعر الزيت التمويني إلى 25 جنيها للتر بداية من نوفمبر المقبل

صدى البلد

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة عن ارتفاع سعر الزيت  التمويني عبوة اللتر إلى 25 جنيه بدلا من 21 جنيه، والعبوة حجم 800 مللي بسعر 20 جنيه بدلا من 18 جنيه.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن ارتفاع أسعار الزيت التمويني يعمل على  استمرار عملية الإنتاج وتوافر السلعة وإمكانية الرقابة.

واشار الى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 250 ألف فدان زيت عباد شمس وصويا، حيث تعاقدت المصانع التابعة للوزارة مع الزراعة.

ولفت إلى أنه تم الاجتماع مع اللجنة العليا للزيت للتأكد والاطمئنان على توافر الزيت، منوها إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 5 شهور.

وقال إنه بالنسبة للقمح جاري  تحديد سعر طن القمح للفلاحين، مع أخذ الاعتبار من ارتفاع أسعار النقل والخامات.

 

ونوة الوزير الى ان السعر العالمى للزيت سجل ارتفاع من 916 إلى 1430 دولار ، وسجل زيت الصويا من 14 إلى 21 الف جنيه للطن خام دون فاقد أو هامش ربح، وبالتالي الكن الخام أصبح أغلى  اللتر فى السوق المحلى 

واشار الى ان الوزارة  تمتلك  40% من زيت الخليط في مصر، كما أنه لا يمكن أن يتم إجبار تاجر او صانع على البيع بالخسارة، ويوجد حلين أما استيعاب الأمور واستمرار العملية البيعية واستمرار وصول السلع للمواطن أو حدوث تشوهات في السعر ، موضحا ان ارتفاع أسعار السلع منذ يناير منها السكر والزيت ثم القمح خلال الاربع شهور الماضية.

 

الدكتور علي المصيلحي وزارة الزراعة وزير التموين الإحتياطي الاستراتيجي علي المصيلحي وزير التموين زيت الصويا التموين والتجارة

ترشيحاتنا

إدانات دولية بعد مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية بالضفة

مركز سقارة يحتفل بتخريج 94 متدربا من العاملين بالمحافظات

الداخلية تضبط أخطر عصابات تزوير إيصالات سحب الرخصة

مصرع طالبة صدمها قطار في أسيوط

وضع مأساوي.. إثيوبيا تشن غارة جوية جديدة على عاصمة تيجراي

وزير التموين: زيادة سعر الزيت التمويني إلى 25 جنيها للتر بداية من نوفمبر المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

بيبص علي الستات ويصورهم.. شاهد| لقطات من داخل غرفة تبديل ملابس محل الجيزة

بيبص عليهم من فتحة سرية ويصورهم.. حكاية صاحب محل الملابس الحريمي بالجيزة

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف بطاقات "تكافل وكرامة" لبعض المستخدمين

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 28 - 10 - 2021

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

تحذير.. متلقو لقاح كورونا معرضون للسلالات الجديدة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ