وزير التموين: زيادة سعر الزيت التمويني إلى 25 جنيها للتر بداية من نوفمبر المقبل

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة عن ارتفاع سعر الزيت التمويني عبوة اللتر إلى 25 جنيه بدلا من 21 جنيه، والعبوة حجم 800 مللي بسعر 20 جنيه بدلا من 18 جنيه.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن ارتفاع أسعار الزيت التمويني يعمل على استمرار عملية الإنتاج وتوافر السلعة وإمكانية الرقابة.

واشار الى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 250 ألف فدان زيت عباد شمس وصويا، حيث تعاقدت المصانع التابعة للوزارة مع الزراعة.

ولفت إلى أنه تم الاجتماع مع اللجنة العليا للزيت للتأكد والاطمئنان على توافر الزيت، منوها إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 5 شهور.

وقال إنه بالنسبة للقمح جاري تحديد سعر طن القمح للفلاحين، مع أخذ الاعتبار من ارتفاع أسعار النقل والخامات.

ونوة الوزير الى ان السعر العالمى للزيت سجل ارتفاع من 916 إلى 1430 دولار ، وسجل زيت الصويا من 14 إلى 21 الف جنيه للطن خام دون فاقد أو هامش ربح، وبالتالي الكن الخام أصبح أغلى اللتر فى السوق المحلى

واشار الى ان الوزارة تمتلك 40% من زيت الخليط في مصر، كما أنه لا يمكن أن يتم إجبار تاجر او صانع على البيع بالخسارة، ويوجد حلين أما استيعاب الأمور واستمرار العملية البيعية واستمرار وصول السلع للمواطن أو حدوث تشوهات في السعر ، موضحا ان ارتفاع أسعار السلع منذ يناير منها السكر والزيت ثم القمح خلال الاربع شهور الماضية.