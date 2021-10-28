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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب السخرية من الأتراك.. أنقرة تستعد لترحيل 7 سوريين

تركيا
تركيا

قالت تركيا، اليوم الخميس، أنها ستقوم بترحيل 7 سوريين، بعن أن  اعتقلتهم بسبب السخرية من الأتراك في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لوكالة فرانس برس، حذرت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية من أن الفيديو استفزازيا وأن السوريين المتهمين بالسخرية من الأتراك سيرحلون إلى سوريا

ونشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وظهر فيه عراك بين شابة سورية ومواطنين أتراك في حي في اسطنبول حيث قال رجل للشابة: "تعيشون بسهولة أكثر منا أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوجرامات في الأسواق".

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وعقبت امرأة قائلة بالضبط، وحاولت إسكات الشابة السورية وعاتبت المهاجرين لذهابهم كل يوم إلى مصفف الشعر.

وحاولت الشابة السورية أن تشرح أن المهاجرين مثلها يشترون ما يمكنهم شراؤه بمالهم الخاص، فأجابتها الشابة التركية: "ارحلي إلى سوريا، قاتلي هناك نحن لا نهرب من بلداننا وعليك أنت أيضا ألا تهربي".

وعقب نشر هذا الفيديو، صور لاجئون سوريون في تركيا أنفسهم وهم يأكلون الموز وفيديو المشاجرة في الخلفية، ما أثار الجدل في تركيا.

سوريا تركيا المهاجرين السوريين ترحيل 7 سوريين الأتراك أنقرة إسطنبول

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