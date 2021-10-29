ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم..تعرف عليه

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 29- 10-2021.

أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 671 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 783 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6240 جنيها.

وفي سياق أخر، تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.



