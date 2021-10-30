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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب خلافات أسرية بينهما ..

عمرها 20 عاما ..مصير رجل ينهي حياة زوجته بـ “ سكينة مطبخ ” فى الأقصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بسبب " خلافات أسرية " بينهما، لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها  فى الأقصر، حيث تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة بندر الأقصر يفيد بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 20 عامًا داخل شقتها بإحدى العمارات السكنية بوسط مدينة الأقصر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتبين من التحريات الأولية اتهام زوجها  بقتلها عقب حدوث مشادة كلامية بين الزوجين نتج عنها قيام الزوج بإنهاء حياة زوجته مستخدما سكينة مطبخ لتلقى مصرعها وتلفظ أنفاسها الأخيرة،وتم القبض على الزوج وتحرر محضر بالواقعة وجار اخطار النيابة لتولى التحقيق.

 

عقوبة استخدام آلات حادة فى القتل بالقانون

 

نصت المادة 241 من قانون العقوبات على أن:" كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي

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في خناقة أسرية .. رجل ينهي حياة زوجته في الأقصر

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عقوبة القتل العمد

 

 جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

خلافات اسرية ربة منزل الأقصر سكينة مطبخ قتل

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