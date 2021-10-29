يمكن علاج زيادة المغنيسيوم في الجسم بالأعشاب؛ حيث انه معدن موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة وفي جسمك. ومع ذلك ، كما هو الحال مع معظم الأشياء، هناك مخاطر مرتبطة بالحصول على الكثير.

علاج زيادة المغنيسيوم في الجسم بالأعشاب



ويمكن أن تؤدي جرعة زائدة من المغنيسيوم إلى ما يعرف تقنيًا بفرط زيادة المغنسيوم في الجسم؛ حيث يحدث هذا عندما يكون هناك الكثير من المغنيسيوم في دمك، مما يجعلك بحاجة لعلاج زيادة المغنسيوم في الجسم بالاعشاب.



وعدم الحصول على علاج زيادة المغنسيوم في الجسم بالاعشاب، فقد يحدث للأشخاص المصابين به بعض الحالات الصحية المزمنة ، مثل مرض الكلى المزمن، على الرغم من ندرته.



وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة مكتب المكملات الغذائية، يجب أن يستهلك الرجال البالغون الأصحاء بشكل عام 400 إلى 420 ملليجرام (مجم) من المغنيسيوم يوميًا، ويجب أن تستهلك النساء البالغات الأصحاء 310 إلى 320 مجم يوميًا؛ حيث يُنصح النساء الحوامل بتناول جرعة أعلى من النساء غير الحوامل.



اعراض زيادة المغنيسيوم في الجسم



إذا كنت تتناول مكملات المغنيسيوم ، فإن أكثر ما يجب على الشخص البالغ تناوله هو 350 مجم يوميًا، ويختلف علاج المغنيسيوم الموجود في الأدوية عن علاج زيادة المغنسيوم في الجسم بالاعشاب التي تتناولها.



ويلاحظ الأطباء، ان علاج زيادة المغنسيوم في الجسم بالاعشاب لا يشكل خطرًا على صحة الأفراد الأصحاء لأن الكلى تقضي على الكميات الزائدة في البول، كما أن الجرعات العالية من المغنيسيوم من المكملات الغذائية أو الأدوية غالبًا ما تؤدي إلى الإسهال الذي يمكن أن يصاحبه غثيان وتقلصات في البطن.



ويمكن وصف علاج زيادة المغنسيوم في الجسم بالاعشاب للوقاية من الصداع النصفي بجرعة يومية تزيد عن 350 مجم في اليوم، و يجب أن تؤخذ هذه الجرعات فقط تحت إشراف طبي.



ويحدث زيادة نسبة المغنسيوم بشكل نادر عند مرضى الكلى، وذلك لأن الكلى تعمل على التخلص من المغنيسيوم الزائد. غالبًا ما تظهر الجرعة الزائدة المصحوبة بفرط مغنسيوم الدم الناتج في الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى بعد تناول الأدوية التي تحتوي على المغنيسيوم ، مثل المسهلات أو مضادات الحموضة.



و يتم تحذير الأشخاص المصابين بأمراض الكلى من تناول مكملات المغنيسيوم أو الأدوية التي تحتوي على هذا المعدن. كما أن المخاطر المصاحبة أعلى للأشخاص المصابين بأمراض القلب واضطرابات الجهاز الهضمي.