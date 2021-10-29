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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة غريبة وملفتة.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".


 

وظهرت "هنا الزاهد" بملابس غريبة ملفتة تتناسب مع مكان التصوير، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
 

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد.
 

أحدث أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة ،بالإضافة إلى محمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

 


 

الفنانة هنا الزاهد أحدث ظهور صورة جديدة إطلالة غريبة مسلسل النمر

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