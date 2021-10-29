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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دشن صفحته الرسمية| المخرج وائل إحسان يدخل عالم فيسبوك

وائل إحسان
وائل إحسان

أعلن محمود حجاج - المستشار الإعلامي للمخرج الكبير وائل إحسان - عن إطلاق صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وذلك للتواصل مع الجمهور والإعلام بشكل مباشر لنشر كل الأخبار والتفاصيل  الجديدة بعد غياب طويل عن وسائل التواصل الاجتماعي. 

مسيرة المخرج وائل إحسان

المخرج وائل إحسان هو مخرج مصري، حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1986، ثم بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1991، أخرج أول أعماله فيلم (اللمبي) عام 2002. 

تنوعت أعمال وائل إحسان، بين الأعمال السينمائية والدرامية  الأعمال السينمائية ومن أعماله: «اللمبي، اللي بالي بالك، الباشا تلميذ، زكي شان، وش إجرام، مطب صناعي، ظرف طارق، عندليب الدقي، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، حلم العمر، بوبوس، أمير البحار، نور عيني، ساعة ونص، الآنسة مامي، جوازة ميري، حسن وبقلظ، اطلعولي بره، مسلسل أستاذ ورئيس قسم، سك على إخواتك، فكرة بمليون جنيه، سكر زيادة»، وغيرها. 

وجدير بالذكر  أن المخرج وائل إحسان حصد الكثير من الجوائز والتكريمات على  أعماله الفنية   فى السينما والدراما. 

 

وائل إحسان: كنت ببيع طعمية وشلت ألف طوبة واضحك عليا في الفلوس

قبل 3 سنوات، قال المخرج وائل إحسان، إنه كان يعمل مع مقاول في مجال البناء، معقبا: «اتفق معايا إني أطلع ألف طوبة مقابل 10 جنيهات، وبعد ما طلعت الطوب، ضحك عليا في الفلوس».

وأضاف "إحسان"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي»،: «كنت ببيع طعمية، ودلوقت أما أروح اشتري طعمية من أي حد بحترمه جدا، لانه بيجيب الحاجات بتاعة الطعيمة ويفضل ينظفها ويجهزها من المغرب».

وأشار: «كنت بكسب من الطعمية 4 جنيهات في اليوم، وكنت بجهز نفسي من الفلوس دي علشان أروح معهد السينما».

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