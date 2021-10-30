قاهرة السرطان.. بطل الجمهورية في الفروسية: أتمني تمثيل مصر في الأولمبياد

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، محمود سامح طالب في إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة مصر الجديدة، والذي نجح في ممارسة الفروسية رغم مرضه بالسرطان وبتر قدمه.

وقال الطفل محمود سامح، أنه يتمني أن يصبح في المستقبل طبيبا بيطريا، ليستطيع الاهتمام بحصانه وبالحيوانات، كما أنه يحلم أن يمثل مصر في الأولمبياد، كما يتمنى أن يشارك بمنتدى شباب العالم، لأنه يأمل بأن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي ويكرمه.

وبدوره، أكد محمود سامح أنه حقق بطولة الجمهورية مركز أول في رياضة الفروسية، مضيفا:" أقوم بتدريب الحصان قبل المسابقات".

وأشار إلي أنه أصيب بالسرطان في قدمه، وهو طفل في عمر الـ5، ومنذ حينها وبدأ سلسة عمليات جراحية، حتى لا يصل الأمر إلى بتر قدمه، موضحا أنه في النهاية أجبر على ذلك حتى يتم شفاؤه.