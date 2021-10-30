العثور علي طفل حديث الولادة بحي الجامعة بالفيوم

عثر أهالي حي الجامعة بمدينة الفيوم علي طفل حديث الولادة ملقي بجوار أحد المساجد بنطاق حي الجامعة وبجواره شنطة بها بامبرز ولبن ومستلزمات أخري.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور على طفل حديث الولادة بجوار احدي المساجد

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من التحريات الأولية والمعاينة بوجود طفل حديث الولادة ومعه بعض المستلزمات بجوار احدي المساجد بنطاق حي الجامعة.

وعلي الفور تكثف جهود رجال المباحث بفحص الكاميرات المراقبة بالمنطقة لمعرفة الأشخاص الذين قاموا بإلقاء المولود تم نقل الطفل الي مستشفى الفيوم العام لتلقي الفحص الأزمة والرعاية الصحية

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بفحص الكاميرات وتقرير تفصيلي عن الواقعة.