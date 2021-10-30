غدر الصديق ..إصابة شاب بطعنتين بسلاح أبيض في الفيوم

أصيب شاب في العقد الثاني من العمر إثر تلقي طعنتين بالبطن من أحد أصدقائه بسبب خلافات حول مبلغ مالي

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بـ طعن شاب بسلاح أبيض وفي حالة خطيرة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث بالقسم وتبين حدوث إصابات مختلفة لشاب في العقد الثاني من العمر من أحد أصدقائه استخدم فيها سلاحا أبيض.

ونقل سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلي مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم لكن نظرا لخطورة الحالة تم نقله لمستشفى خاصة لإجراء عملية جراحية.

وتحرر محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة سرعة ضبط الجاني وارسال تقرير تفصيلي عن حالة المجني عليه.