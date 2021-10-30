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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع عدد الوظائف قي اليابان .. والبطالة تستقر عند 2.8%

صدى البلد

كشفت بيانات حكومية اليوم عن تحسن فرص الوظائف في اليابان للمرة الأولى منذ شهرين مع سعي الشركات إلى التوظيف بعد رفع الحكومة حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا.

و رقمياً بلغ عدد الوظائف المتاحة 116 لكل 100 باحث عن عمل فيما بلغت نسبة البطالة في سبتمبر 2.8% دون تغيير منذ يوليو الماضي.

وفي أعقاب الانخفاض الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء اليابان تم رفع حالة الطوارئ في البلاد بالكامل في الأول من أكتوبر الجاري، و توقعت الحكومة أن يساهم ذلك في خفض البطالة و رفع عدد الوظائف مع عودة النشاطات الاقتصادية.

وتركزت زيادة فرص العمل في قطاعي التصنيع و البناء اللذين يواجهان نقصًا في العمالة فضلاً عن انتعاش عدد الوظائف بدوام جزئي و المطلوبة في قطاعات البيع بالتجزئة و المطاعم التي عانت من قيود أزمة فيروس كورونا.

ومع تعزيز الحكومة حملة التلقيح انخفضت الاصابات أكثر، وفي بيانات وزارة العمل بلغ عدد العاملين في اليابان 66.48 مليون بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.89 مليون استقال منهم 690 ألف شخص طواعية في حين تم تسريح 540 ألفا.. وفي سبتمبر دخل سوق البحث عن وظائف جديدة 480 ألفًا، حسب البيانات المعلنة من قبل الحكومة.

البطالة حالة الطوارئ فرص العمل البيع بالتجزئة الوظائف المتاحة

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