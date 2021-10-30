بحضور زوجة الشهيد " أحمد منسي " .. جامعة حلوان تحتفل بنصر أكتوبر المجيد | تقرير تلفزيوني

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، تقريرا عن احتفالية جامعة حلوان بانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة .

وقال الدكتور حسام حمدي ، عميد كلية تربية جامعة حلوان ، خلال التقرير : " نصر أكتوبر العظيم الذي ننتظره كل عام ، وجامعة حلوان تشارك في الاحتفالية من خلال حفل سنوي يحضره أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس وتوعية الطلاب بعظمة نصر أكتوبر المجيدة ".

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح محمود ، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان :" أجيال كثيرة من الطلاب الحاضرين لم يحضروا حرب أكتوبر .. وما حدث في تلك الملحمة فلازم نجيب أبطال الحرب عشان ينقلوا لهم ما حدث.

وأضافت الدكتورة سهير عبد السلام ، عضو مجلس الشيوخ ، أن الجيل الجديد لم يشاهد الحروب ، وهو ما يستدعي نقل بطولات الجيش المصري.

وقال اللواء أركان حرب محمد ثروت ، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن الاحتفالية تجمع بين الجيل الحديث وجيل الحرب ، وذلك ليدركوا عظمة الجيش المصري.

وعبرت منار سليم ، زوجة الشهيد " أحمد منسي " أنها سعيدة بأية احتفالية تمجد الجيش المصري والوطن ، خصوصا احتفالات أكتوبر المجيدة ، وسعيدة بمشاهدة الصرح العظيم ده من الاحتفال .