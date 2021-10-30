تابوت الكاهن "بسماتيك".. يجذب زوار إكسبو دبي داخل الجناح المصري| فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد، وأحمد عبد الصمد، تقريرًا عن "تابوت الكاهن بسماتيك" الذى يجذب الزوار في الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وتحدث ضياء احمد المرافق للتابوت، قائلًا إن التحدى الأكبر كان عملية التغليف والنقل، ولكن بفضل الخبرة والاحترافية وصل التابوت إلى الإمارات بسلام.

وأوضح ضياء احمد المرافق للتابوت أن هذا التابوت تم اكتشافه العام الماضي في منطقة سقارة، وهو من الخشب وعلى الشكل الآدمي.

وأكد أن هناك إقبال وانبهار كبير بالجناح المصري وتابوت " الكاهن بسماتيك" الذى يمثل دعاية كبيرة للسياحة المصرية، مضيفًا:" صور الزوار مع التابوت انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي".



وتجدر الإشارة إلى أن معرض " إكسبو 2020 دبي" يعد حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".



ويقع الجناح المصرى في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.