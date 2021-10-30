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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صور حية تكشف تصميم هاتف شاومي العملاق Xiaomi 12

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 12

تعتزم شركة شاومي Xiaomi، الإعلان عن هاتفها الجديد Xiaomi 12، في بداية العام المقبل، واستناداً إلى أحدث التسريبات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، فقد يتم الكشف عن الهاتف الرائد قريبا.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، نشرت صور حية لهاتف شاومي Xiaomi 12، على موقع ويبو الصيني، حيث يظهر الهاتف في يد أحد المستخدمين بالمترو، ملفوفا بحافظة تحجب الكثير من تفاصيل مواصفات الهاتف.

 

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مميزات هاتف شاومي Xiaomi 12


وتظهر الصور الحية المسربة، تصميم هاتف شاومي Xiaomi 12 ، والذي سيأتي بشاشة كبيرة الحجم، وأشار تقرير سابق إلى أن الشركة الصينية سوف تقدم إصدارها القادم من الهواتف الذكية بتصميم يتميز بأبعاد أكبر للشاشة مقارنة بإطار الهاتف.

 

وسيضم هاتف Xiaomi 12، نوتش صغير للغاية مع حواف نحيفة للغاية فى الأعلى والجوانب ولكن أكثر سمكا عند نهاية الهاتف بطريقة متناسقة من كل الجوانب.

هاتف شاومي Xiaomi 12


كما سيحصل هاتف Xiaomi 12، على مستشعر للبصمة مدمج أسفل الشاشة، و ستدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، و سيمتاز الجهاز بمقاومة للمياه والغبار.

هاتف شاومي Xiaomi 12


وتبعا للمعلومات، من المتوقع أن يأتي هاتف شاومي Xiaomi 12 بكاميرا رئيسية بمستشعر بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا ثالثة بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويتوافر مع هاتف شاومي Xiaomi 12، بطارية سعة 4500 مللي أمبير، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 وات على غرار هاتف ريدمي نوت 11 برو بلس، و50 واط للشحن اللاسلكي، كما يأتي الهاتف بتقنية "UWB" المميزة لدعم واسع النطاق.


وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 12 بمعالج كوالكوم من نوع + Snapdragon 888، سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

شاومي مواصفات Xiaomi 12 مميزات Xiaomi 12 شاومي 12 صور حية

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