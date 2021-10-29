مبيعات شاومي من سلسلة Redmi Note تجاوزت 240 مليون وحدة

أعلنت شركة شاومي الصينية، أن مبيعاتها من سلسلة Redmi Note قد تجاوزت 240 مليون وحدة وذلك خلال سنوات قليلة للغاية، حيث تتميز سلسلة ريدمى نوت بمواصفاتها المتميزة وسعرها المناسب للغاية للجمهور.

وبحسب موقع Gizmochina فإن المدير العام لشركة ريدمي Lu Weibing ، كشف أن الشركة ستطلق سلسلة ريدمى نوت معدل مرتين سنويا، كما توقع أن سلسلة Redmi Note 11 التى تم إطلاقها ستحقق الكثير من المبيعات للشركة.

وباعت الشركة ما يصل إلى 100 مليون وحدة من الهواتف الذكية من سلسلة Redmi Note في غضون عام واحد، وفي مايو من هذا العام ، أعلنت شاومي أن المبيعات العالمية لسلسلة Redmi Note تجاوزت 200 مليون وحدة، فهذا يعني أنه تم بيع ما يقرب من 40 مليون وحدة في 5 أشهر، بمتوسط 8 ملايين وحدة شهريًا.

وبالنسبة لشركة ريدمى التي تبيع ما معدله 23.3 مليون وحدة سنويًا ، فإن القفزة الهائلة في المبيعات هي مؤشر على ارتفاع مستوى سلسلة Redmi Note. قد يكون رقم المبيعات مسؤولاً عن قرار رفع عدد سلسلة التي يتم إطلاقها كل عام من واحد إلى اثنين.



وكشفت شركة شاومي، رسميا منذ ساعات عن سلسلة Redmi Note 11 ، والتي تتضمن ثلاثة إصدارات انطلقت بالأسماء التالية ريدمي نوت 11 و Redmi Note 11 Pro و+ Redmi Note 11 Pro .



ويتوفر هاتف Redmi Note 11، بلون أسود وأزرق وأزرق متدرج، مقابل سعر 187 دولار أي ما يعادل ألفين و900 جنيه مصري، على أن يتوفر في مرحلة البيع الأولى في 1 نوفمبر.