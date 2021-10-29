عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مبيعات شاومي من سلسلة Redmi Note تجاوزت 240 مليون وحدة

مبيعات شاومي من سلسلة
مبيعات شاومي من سلسلة Redmi Note تجاوزت 240 مليون وحدة

أعلنت شركة شاومي الصينية، أن مبيعاتها من سلسلة Redmi Note قد تجاوزت 240 مليون وحدة وذلك خلال سنوات قليلة للغاية، حيث تتميز سلسلة ريدمى نوت بمواصفاتها المتميزة وسعرها المناسب للغاية للجمهور.    

وبحسب موقع Gizmochina فإن المدير العام لشركة ريدمي Lu Weibing ، كشف أن الشركة ستطلق سلسلة ريدمى نوت معدل مرتين سنويا، كما توقع أن سلسلة Redmi Note 11 التى تم إطلاقها ستحقق الكثير من المبيعات للشركة.    

بتصميم مميز.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات وحش شاومي القادم Xiaomi 12.. صور

لعشاق الألعاب.. شاومي تكشف عن تلفاز ذكي جديد بمواصفات متطورة

وباعت الشركة ما يصل إلى 100 مليون وحدة من الهواتف الذكية من سلسلة Redmi Note في غضون عام واحد، وفي مايو من هذا العام ، أعلنت شاومي أن المبيعات العالمية لسلسلة Redmi Note تجاوزت 200 مليون وحدة، فهذا يعني أنه تم بيع ما يقرب من 40 مليون وحدة في 5 أشهر، بمتوسط 8 ملايين وحدة شهريًا.  

 

وبالنسبة لشركة ريدمى التي تبيع ما معدله 23.3 مليون وحدة سنويًا ، فإن القفزة الهائلة في المبيعات هي مؤشر على ارتفاع مستوى سلسلة Redmi Note. قد يكون رقم المبيعات مسؤولاً عن قرار رفع عدد سلسلة التي يتم إطلاقها كل عام من واحد إلى اثنين.   
 

وكشفت شركة شاومي، رسميا منذ ساعات عن سلسلة Redmi Note 11 ، والتي تتضمن ثلاثة إصدارات انطلقت بالأسماء التالية ريدمي نوت 11 و Redmi Note 11  Pro و+ Redmi Note 11 Pro . 


ويتوفر هاتف Redmi Note 11، بلون أسود وأزرق وأزرق متدرج، مقابل سعر  187 دولار أي ما يعادل ألفين و900 جنيه مصري، على أن يتوفر في مرحلة البيع الأولى في 1 نوفمبر.

 

سلسلة Redmi Note هواتف شاومي هواتف ريدمي سلسلة ريدمى نوت مبيعات ريدمى نوت

ترشيحاتنا

بعد تصديق الرئيس| 1000 جنيه عن كل سنة.. رسوم ترخيص حفر الآبار بالقانون الجديد

محلل سياسي يكشف عن مصير العلاقات اللبنانية الخليجية بعد تصريحات قرداحي

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.. ثورة في تطوير السجون المصرية وإشادات عالمية

ربع مليون دولار مزورة.. إحباط عملية تهريب أموال في مطار بيروت

خطيب المسجد النبوي: القرآن وسيدنا محمد ملاذ المسلم من المحن في زمن الفتن

جوائز قيمتها 35 مليون دولار.. السعودية على موعد مع حدث عالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

خلال الأحداث الأخيرة.. الجيش السوداني يعلن سقوط قتيل وإصابة 58 من أفراده

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

أحرق جسدها بالسجائر.. تفاصيل مثيرة في قتل مريض نفسي لشقيقته بكرداسة

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

اﻟﻤﺰﻳﺪ