ماذا فعل اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمحافظة أسيوط؟

ساهم في تراجع معدل الإصابة بالفيروس و تطعيم 630 ألف مواطن و500 فرقة ثابتة ومتحركة تجوب المحافظة وجامعة أسيوط تنتهي من تطعيم 57.53% من منتسبيها .

بعد أن انتشر فيروس كورونا المستجد بشكل سريع و شكل خطرا كبيرا على مختلف دول العالم واتجهت دول العالم إلى تصنيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا لم تتردد القيادة السياسية في إطلاق مبادرة رئاسية لتلقي لقاح فيروس كورونا بمختلف محافظات الجمهورية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره السريع والذي كان له دور كبير في تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا ومن هذه المحافظات محافظة أسيوط .. ماذا فعل لقاح فيروس كورنا بسكان محافظة أسيوط ؟ في هذا التقرير نجيب عن هذا السؤال .

قال الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة في أسيوط ،أن هناك تراجع ملحوظ في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمختلف مراكز محافظة أسيوط ويرجع ذلك إلى إقبال المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس ، مشيرا إلى أن محافظة أسيوط يوجد بجميع مستشفياتها الحكومية 60 حالة ما بين إيجابي واشتباه فيروس كورونا يتلقون العلاج ويعد هذا العدد انخفاضا ملحوظا على الفترة السابقة .

وأضاف مدير مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط أن وزارة الصحة وفرت جميع أنواع الطعوم بمختلف المستشفيات النوعية والمركزية والوحدات الصحية ونقاط التطعيم المتحركة لتطعيم المواطنين للحد من الإصابة بفيروس كورونا .

وأشار مدير مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط أن عدد سكان محافظة أسيوط يصل نحو 4.700 مليون مستهدف منهم تطعيم بلقاحات فيروس كورونا 2.5 مليون من هم فوق سن الـ 18 عاما وتجاوز عدد من تلقوا لقاح فيروس كورنا أكثر من 630 ألف مواطن حتى الآن وكان الأولوية للعاملين بقطاع التربية والتعليم حيث تم تطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم خاصة التدريس بلقاح فيروس كورونا .

وأوضح مدير مكافحة العدوى أنه تم تشكيل 500 فرقة للتطعيم ما بين 250 فرقة ثابتة بالإضافة إلى فرق في المستشفيات النوعية والمركزية و 150 فرقة متحركة في التجمعات والشركات الكبرى والمصالح الحكومية ، منوها الى توافر كميات كبيرة من طعوم لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها مما يسهل عملية التسجيل التطعيم بشكل سريع .

فيما قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط انه تم تطعيم 74.113 ألف من أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالقطاع التعليمي و الطبي و الطلاب بلقاحات فيروس كورونا المستجد بنسبة 57.53%، مشيداَ بجهود كافة قطاعات الجامعة في تنفيذ خطة إدارة الجامعة الوقائية و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بما يساهم في الحفاظ على سلامة و صحة الأفراد و توفير بيئة صحية و آمنة.

وأوضحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تطعيم 74.113 ألف من المستهدف و الذي يبلغ 128.8044ألف حيث جاءت النسبة التقديرية للأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم 66% و 75.53% من العاملين و بنسبة تقديرية بلغت 47.63% من الطلاب و الدراسات العليا و الجامعة الالكترونية و تم تطعيم حوالي 3541 من الأسر و أقارب منتسبى الجامعة يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة وبالتنسيق مع الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبإشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا والمشكلة برئاسته لهذا الشأن وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا ليكون عام 2021/2022 عاماً آمناً للجميع.

ومن جهته أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على متابعته المستمرة لاعمال التسجيل والتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا مشيرا الى تكثيف حملات التطعيم بمختلف المراكز الثابتة والوحدات الصحية فضلا عن الفرق المتنقلة بمختلف الجهات الحكومية واماكن التجمعات ومراكز الشباب ، لافتا الى أهمية توعية المواطنين بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة مشيرا الى ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".