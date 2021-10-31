هشام جمال يهنئ محمود الخطيب بـ عيد ميلاده .. شاهد

هناء الفنان هشام جمال ، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعه به ، وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق هشام جمال قائلا “ عيد ميلاد سعيد للأسطورة محمود الخطيب ”.

واحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 67 امس السبت 30 / 10 / 2021 حيث ولد الخطيب في 30 أكتوبر من عام 1954 .



ويعد محمود الخطيب من أبرز نجوم القلعة الحمراء فى العصر الذهبى، وحصل بيبو على العديد من الألقاب، وهى أحسن لاعب، وأحسن هداف، وأحسن أخلاق، حيث لم يحصل طوال حياته الكروية الطويلة إلا على إنذار واحد فقط، كما كان أول لاعب مصرى حصل على الكرة الذهبية عام 1983، وهى الجائزة التى تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأحسن لاعب فى أفريقيا.

انضم الخطيب للنادى الأهلى وهو فى المدرسة الثانوية الرياضية بعدما شاهده فتحى نصير مدرب المدرسة، والذى عرض عليه الانضمام للنادى الأهلى ليوافق الخطيب على الفور وينضم للنادى الأهلى ، حتى أصبح أحد أساطير الكرة بالقلعة الحمراء.