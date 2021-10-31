تكريم الفائزين بتعليم الفيوم فى مسابقة مدارس مصر بالوزارة

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المدارس الرسمية للغات ) فى مسابقة مدارس مصر على مستوى الجمهورية ، وتم اختيار المدارس الفائزة على مستوى محافظة الفيوم.

تم تكريم الفائزين فى احتفالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بحضور قيادات الوزارة والفائزين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.



حضر فعاليات التكريم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و فاطمة الزهراء مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالوزارة ، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولا ، والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولا.

ففي محافظة الفيوم تم تكريم الفائزين فى مسابقة مدارس مصر على مستوى المحافظة للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠م ، حيث فازت مدرسة طاميه الرسمية للغات - ومدرسة دفنو الرسمية للغات.



وفي مسابقة مدرس مصر تم تكريم أفضل ثلاث معلمين على مستوى محافظة الفيوم للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ م ، حيث فازت بالمركز الأول الأستاذة مروة مجدى - معلمة - science - مدرسة دفنو الرسمية للغات بإطسا ، كما فاز بالمركز الثاني الأستاذ أحمد قطب - معلم لغة عربية - مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة لغات ، وفاز بالمركز الثالث الدكتور مختار محمود - معلم لغة عربية - مدرسة عزة زيدان الرسمية لغات.



كما تم تكريم الأستاذة إيمان حسين مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالفيوم.

وفي ذلك تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للفائزين فى المسابقة على مستوى محافظة الفيوم، ورسالة شكر لفريق العمل بالمدارس الرسمية للغات بالفيوم وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

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