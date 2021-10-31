نقص الاهتمام.. معالج نفسي تكشف أسباب إقبال المواطنين على شراء الصبارة الراقصة

قالت الدكتورة أسماء علاء الدين المعالج النفسي، إن بعض الأشخاص الكبار في السن يحتاجون بعض الوقت لمن يرد عليهم الحديث أثناء توجيه الكلام لهم كمتنفس للضغوطات اليومية.

وتابعت علاء الدين خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام " المذاع على قناة "صدى البلد": "الكبار هم من يرغبون في شراء الصبارة الراقصة من أجل سد احتياج نفسي لديهم وتواجد شيء يرد على أحاديثهم ".

وتابعت أسماء علاء الدين: "البعض قد يعاني من نقص الاهتمام وبالتالي تكون الصبارة الراقصة ملاذ لهم من اجل ان يسدوا احتياج نفسي لديهم".

تسجيلات صوتية

وأكملت أسماء علاء الدين: "يقوم البعض بوضع فلاشة عليها تسجيلات صوتية من أجل أن تقوم الصبارة الراقصة بترديد الكلمات التي يرغب فيها الفرد".