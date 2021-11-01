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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الغدة الكظرية جزء مهم فى أجسادنا لا نعلم عنه الكثير.. تتحكم فى الكورتيزول والأدرينالين .. اكتشف أهم الأمراض التى تصيبها من بينها الأورام الحميدة والسرطان وإديسون

الغدة الكظرية
الغدة الكظرية
  • أمراض الغدة الكظرية تدمر الصحة 
  • أسباب مرض إديسون وتأثيره على الجسم

توجد الكثير من الأمراض الخطيرة التى لا نعرف عنها شيئا بالرغم من أنها خطيرة جدا وتؤثر على حياتنا وصحتنا بشكل كبير من بينها أمراض تصيب الغدة الكظرية المسئولة عن إفراز الهرمونات وقت والقلق والخوف والتوتر.

وعدم معرفتنا بالمعلومات الأساسية عن الغدة الكظرية يؤخر من نسب شفائنا منها، ومن بينها مرض أديسون ، وهو أحد الأمراض التى تصيب الغدة الكظرية الموجودة أعلى الكلى.

و الغدة الكظرية مسئولة عن إفراز 3 هرمونات رئيسيىة تتحكم بشكل كبير في صحتة وأى خلل فيها يؤثر عليه بشكل واضح ، وهى: الكورتيزول والأدرينالين والألدوستيرون. 

نكشف في هذا التقرير أهم المعلومات حول الأمراض التى تصيب الغدة الكظرية وتهدد سلامتها وذلك وفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic ” .
 

مرض أديسون:

يسمى قصور الغدة الكظرية وفي هذا الاضطراب لا تنتج ما يكفي من الكورتيزول أو الألدوستيرون.


متلازمة كوشينغ:

 في هذا الاضطراب، تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة للغاية ويمكن تطبيق هذا المصطلح عند إعطاء جرعات كبيرة من المنشطات لعلاج بعض الحالات الطبية.


تضخم الغدة الكظرية الخلقي:

يشير هذا المصطلح إلى الحالة الوراثية التي لا تستطيع فيها الغدد الكظرية إنتاج الكورتيزول بشكل جيد ونتيجة لذلك يرتفع ACTH اعتمادًا على الخلل، ويمكن إجراء مستويات أعلى من هرمون الذكورة.


قمع الغدة الكظرية:

هذا نوع من قصور الغدة الكظرية المرتبط بالمصادر الخارجية للكورتيزول أو الهرمونات الاصطناعية ذات الصلة مثل بريدنيزون أو ديكساميثازون.


فرط الألدوستيرونية:

إذا كنت تعاني من هذه الحالة، فإن جسمك ينتج الكثير من الألدوستيرون مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وفقدان البوتاسيوم.


الرجولة وزيادة الذكورة:

تحدث هذه الحالة عندما ينتج جسمك الكثير من الهرمونات الجنسية الذكرية ولا تظهر إلا في الإناث أو الأولاد قبل سن البلوغ.

أورام الغدة الكظرية 
هناك أيضًا حالات في الغدد الكظرية مرتبطة بـ الأورام وبعضها خبيث والبعض الأخر حميد، وتشمل هذه:

أورام الغدة الكظرية

 يمكن أن تؤدي الأورام إلى تعطيل إنتاج الهرمونات ، ولكنها عادة ما تكون غير سرطانية.


سرطان قشر الكظرية:

تشير هذه الحالة النادرة إلى تكون السرطان في الطبقة الخارجية من الغدة الكظرية.


ورم القواتم: 

إذا كنت تعاني من هذه الحالة، فإن غددك تفرز الكثير من الإبينفرين والنورادرينالين مما قد يرفع ضغط الدم أو يتسبب في تسارع قلبك.
أورام الغدة النخامية:

يمكن أن يتسبب النمو غير الطبيعي في الغدة النخامية في حدوث مشاكل في الغدة الكظرية عن طريق تعطيل كمية الهرمونات التي تفرزها الغدد الكظرية، وتسبب الأورام المنتجة للهرمون ACTH مرض كوشينغ.

 إذا كانت الأورام كبيرة بما يكفي فقد تضغط على خلايا الغدة النخامية الطبيعية وتسبب نقصًا في ACTH وقصورًا ثانويًا في الغدة الكظرية.

مرض أديسون هو اضطراب يحدث عندما لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من الهرمونات فهي مسئول عن انتاج 3 هرمونات رئيسية يفرزها الجسم عندما يعاني الانسان من التوتر والقلق، وهى الكورتيزول والإدرينالين والألدوستيرون.

 

أسباب مرض أديسون

ينتج مرض أديسون عن تلف قشرة الغدة الكظرية ويتسبب الضرر في انخفاض إنتاج  الهرمونات المهمة للجسم، ويحدث هذا نتيجة مجموعة من الأسباب أبرزها:

مهاجمة الجهاز المناعي بالخطأ الغدد الكظرية ( مرض المناعة الذاتية )
الالتهابات مثل السل أو فيروس نقص المناعة البشرية أو الالتهابات الفطرية
نزيف في الغدد الكظرية
الأورام

أهمية الغدة الكظرية


الغدد الكظرية عبارة عن أعضاء صغيرة تفرز الهرمونات وتقع أعلى كل كلية وتتكون من جزء خارجي يسمى القشرة وجزء داخلي يسمى النخاع.

تنتج القشرة  الخارجية لـ الغدة الكظرية 3 هرمونات تحافظ هرمونات القشرانيات السكرية مثل الكورتيزول على التحكم في السكر والجلوكوز وتقلل الاستجابة المناعية وتساعد الجسم على الاستجابة للتوتر.
 

تنظم هرمونات القشرانيات المعدنية مثل الألدوستيرون توازن الصوديوم والماء والبوتاسيوم مما يؤثر على ضغط الدم .


تؤثر الهرمونات الجنسية ،الأندروجينات الذكورية والإستروجين الأنثوية على التطور الجنسي والدافع الجنسي.
 

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