أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 1-11-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021:

سعر طن حديد عز 15600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 15400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 15300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 15100 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 15100 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.



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وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1100 جنيهات للطن

أسمنت النصر 1050 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 975 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1060 جنيها للطن

أسمنت أسوان 950 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1010 جنيهات للطن

أسمنت السويس 995 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1070 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1015 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1010 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.