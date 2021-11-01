الفراخ نزلت.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 1-11-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-11-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 1-11 -2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 25 و 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 31-32 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 35- 37 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 60 -66 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 21-22 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 1-11-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 9.25_9.5 جنيه

كتكوت ساسو : 5.75_6 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 1-11-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم بين 41- 43 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض الى حول 40-41 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 50-52 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 1-11-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 45 -47 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 51-55 جنيها للكيلو.