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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بـ وزن يتجاوز الـ 6 كيلوجرام.. سيدة تنجب ثالث أضخم طفل

صدى البلد

أنجبت أم طفلاً يزن أكثر من حجر أي ما يزيد عن 6 كيلوجرامُا  في مدينة أوكسفوردشاير البريطانية، مما يجعله ذلك ثالث أكبر مولود جديد في المملكة المتحدة البريطانية.

كانت الام والتي تدعى "تشيرال ميتشل"  31 عامًا ، قد جائها المخاض بشكل مفاجئ، وطالبت من قابلتين توليدها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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تم توليد الطفل "ألفا" بينما كان في الأسبوع الـ 38، وقد فاجأ القابلتان بوزنه الضخم للغاية والذي يبلغ  14 رطلاً و 15 أونصة.

حتى أطلق عليه 'Baby Hippo' و 'Butter Bean'.، ويُعتقد أنه ثالث أكبر طفل في المملكة المتحدة والأكبر منذ ثماني سنوات.

صاحب الرقم القياسي الحالي هو 15 رطلاً و 8 أوقية غاي كار ، المولود عام 1992 ، يليه جورج كينج 15 رطلاً و 7 أوقية ، الذي ولد في جلوستر عام 2013.

جاءت ألفا أيضًا كمفاجأة عندما حملت السيدة ميتشل على الرغم من حصولها على لفائف منع الحمل، وقالت الام :"لم نعتقد أنه سيكون بهذه الضخامة. ظل الجميع يضحكون عندما خرج رأسه".

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كانت هناك ممرضتان تسحبانه،  كانت إحداهما تحاول دفعه إلى أسفل لإخراجه، وقالت الممرضات إنه يجب أن يكون أكبر طفل وكانوا يستخدمون هواتفهم للبحث في جوجل عن وزن أضخم طفل.


وفسر الأطباء وزن ألفا الشخم، لأنهم يعتقدون أنه كان يتناول وجبة خفيفة من سائل والدته السكرية أثناء وجوده في الرحم.
 

البريطانية أكبر مولود جديد

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