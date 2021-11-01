عقب تعافيها من فيروس كورونا.. مي كساب: أطول مده أقعدها لوحدي

أعلنت الفنانة مي كساب عن شفائها من فيروس كورونا المستجد، وعبرت مي كساب عن صعوبة تلك الفترة في حياتها، وكونها من أصعب الفترات التي مرت علي حياتها منذ 11عام مضت.

ونشرت مي كساب صورة من حكاية "عقبال عوضك"من مسلسل “زي القمر”، وعلقت مي كساب: “الكام يوم اللي فاتو كانو أطول مده أقعدها لوحدي في حياتي وبأعترف شفت الحقيقه الكامله حقيقه نفسي حقيقه كل حاجه حواليه وعرفت قيمه كل حاجه وندمت علي كل لحظه ظلمت فيها نفسي أو ظلمت حد من اللي بأحبهم وبيحبوني”.

وأضافت مي كساب: “اللي بتكتب دلوقتي مي بس بتاعه 2010 بس بمخ العشرين سنه اللي إشتغلت فيهم ونجحت وأخفقت بسبب ظروف وأوضاع إتفرضت عليه بس الحمد لله راضيه تمام الرضا علي كل إبتلاء وكل مشكله إتحطيت فيها لأن في الآخر ربنا سبحانه وتعالي كان بيحلهالي في الاخر عشان أقدر نعمه”.

وأكملت مي كساب: “أنا عدي عليه ١١ سنه صعبين جدا يمكن القريبين مني عارفين أنا إستحملت إيه وواجهت إيه أنا مسحت كل لحظه مش عاوزه أشوفها تاني عشان بتفكرني إني كنت مش أنا وسببت كل لحظه وكل صوره بتعبر عني وعن اللي جوايا وعن أكتر حاجات مأثره جوابا كفتانه وكإنسانه ومسحت كل صوري العائليه ولو إن دي مش أنا لحد ما أرجع أنا وأسجل لحظاتي الحلوه مع عيلتي الجميله أكبر نعمه من رب العالمين”.

وأوضحت مي كساب: “جوزي وأولادي وأهلي وأصحابي وزملائي رفاق الرحله الأوفياء الصادقين السند والضهر اللي خلاني أعرف أعدي ال ١١ سنه دول بأعترف #عقبال_عوضك كان عوضي الفني والإنساني بعد صبر ١١ سنه حبيت أفضفض معاكم وأطلع اللي في قلبي عشان دي أنا بأحكي اللي جوايا عشان نيتي بتكون إن اللي مريت بيه يكون مفيد لغيري ويتعلم منه حاجه تأثر فيه وتغيره للأحسن”.

وأنهت مي كساب منشورها كاتبة: "أنا هأرجع أنا وهأحارب وأقاوم كل روح شريره وكل طاقه سلبيه أثرت عليه في السنين اللي فاتت وربنا يقدرني وأكون إنسانه صالحه وفنانه صاحبه رساله وأكون خير في الدنيا بحبكم من قلبي وحقيقي حبكم ليه هوه الحياه".