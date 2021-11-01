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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 1- 11-2021

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1-11- 2021، في القاهرة والمحافظات.

 

وقالت الإعلامية آية جمال الدين: إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، واليوم الاثنين، هناك استمرار في الأجواء الخريفية، وهناك توقعات بـ سقوط الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة ، مؤكدة أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تشهد الأيام القادمة انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد  من نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط بسبب وجود منخفض سطحي يعمل علي ارتفاع الأمواج ومن المتوقع ان يصل ارتفاعها الى 4 أمتار داخل البحر.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما تضطرب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
الإسكندرية 27 20
وادي النطرون 29 18
طنطا 29 19
شبين الكوم 29 19
دمنهور 28 19
بلطيم 26 19
مطروح 27 18
السلوم 27 14
سيوة 29 15
بورسعيد 28 22
دمياط 27 22
الزقازيق 29 19
المنصورة 29 18
الإسماعيلية 29 20
السويس 29 20
العريش 29 19
رفح 29 20
رأس سدر 30 22
نخل 29 16
نويبع 31 23
طابا 28 20
كاترين 26 15
الطور 32 20
شرم الشيخ 33 24 
الغردقة 34 22
مرسى علم 32 20
الفيوم 30 17
بنى سويف 31 17
المنيا 32 17
أسيوط 33 18
سوهاج 34 18
قنا 35 19
الأقصر 36 20
أسوان 37 21
إدفو 37 20
أبوسمبل 36 25
الوادي الجديد 35 19
شلاتين 32 20
أبو رماد 32 20
حلايب 31 21
رأس حدربة 30 21

 

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الأرصاد الجوية طقس الامطار

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